Britney Spears dezvăluie că a fost nevoită să facă avort după ce Justin Timberlake i-a spus că „nu vrea să fie tată”

Artista a făcut dezvăluirea în cartea ei de memorii, The Woman in Me, care va fi lansată săptămâna viitoare.

Britney Spears și Justin Timberlake au fost cuplul despre care vorbea întreaga lume atunci când s-au formau un cuplu, între 1999 și 2002, iar două decenii mai târziu, foștii actori din Clubul lui Mickey Mouse sunt din nou pe prima pagină a ziarelor, scrie vanityfair.com.

Cartea de memorii a lui Spears, "The Woman in Me", ajunge pe rafturi abia săptămâna viitoare, pe 24 octombrie, însă dezvăluirile din carte despre viața lui Spears vin deja cu repeziciune. Într-un pasaj recent dezvăluit din carte, Spears scrie că a rămas însărcinată cu copilul lui Timberlake în timp ce se întâlneau. Ea a făcut avort la îndemnul lui Timberlake, scrie ea, potrivit unui scurt citat publicat de People.

„A fost o surpriză, dar pentru mine nu a fost o tragedie”, a scris ea despre sarcină. „L-am iubit atât de mult pe Justin. Întotdeauna m-am așteptat să avem o familie împreună într-o zi. Doar că ar fi mult mai devreme decât am anticipat.Dar Justin cu siguranță nu era fericit în legătură cu sarcina. A spus că nu eram pregătiți să avem un copil în viața noastră, că eram mult prea tineri”, scrie artista în carte.

Britney Spears a mai menționat că dacă decizia ar fi fost lăsată doar la latitudinea ei, nu ar fi făcut avort niciodată.

„Și totuși, Justin era atât de sigur că nu vrea să fie tată. Până în ziua de azi, este unul dintre cele mai chinuitoare lucruri pe care le-am trăit în viața mea”, a scris ea despre avort.

Spears a avut în cele din urmă doi copii cu fostul soț Kevin Federline, Sean Preston, în vârstă de 18 ani, și Jayden James, în vârstă de 17 ani. Fiii ei locuiesc în prezent în Hawaii cu Federline.

Spears și Timberlake au început să se întâlnească când Spears avea 17 ani, iar Timberlake 18 ani.