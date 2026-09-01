Celebrul cântăreț Lionel Richie a fost internat în secția de terapie intensivă, după ce a susținut un concert la St. Louis, în timpul căruia le-a cerut membrilor echipei să-i aducă un scaun pentru ultima piesă.

Lionel Richie a fost internat la terapie intensivă după un concertt Foto: Profimedia

Câștigătorul premiului Grammy, în vârstă de 77 de ani, s-a internat în secția de terapie intensivă, din precauție, la scurt timp după concertul susținut sâmbătă, 29 august, la St. Louis, transmite revista People.

Richie se află în prezent în turneul „Sing a Song All Night Long”, alături de Earth, Wind & Fire, iar sâmbătă a susținut un concert la The Muny. Următorul său spectacol este programat pentru 26 septembrie, la San Francisco.

Potrivit TMZ, în timpul concertului de la St. Louis, Richie le-a cerut membrilor echipei sale să-i aducă un scaun în timp ce interpreta ultima piesă din spectacol, „All Night Long”.

Artistul, care este și jurat al emisiunii „American Idol”, a întrerupt anterior un concert la St. Paul, în Minnesota, pe 24 iunie, după ce i s-a făcut rău pe scenă.

În timpul spectacolului, care a deschis turneul, Richie le-a spus spectatorilor că amețea și că nu mai interpretase niciodată piesa „Dancing on the Ceiling” stând pe scaun, potrivit Minnesota Star Tribune.

„Când amețești, stai naibii jos”, a glumit el, înainte de a se așeza la pian pentru a interpreta „Three Times a Lady”, după care a luat o pauză neplanificată, a relatat publicația Star Tribune.

Ulterior, Richie a amânat două concerte programate imediat după acel incident, după ce medicii i-au recomandat să se „odihnească și să-și revină complet”.

Artistul a revenit pe scenă pe 30 iunie și a glumit cu publicul: „V-am făcut să vă îngrijorați puțin, nu-i așa?”, potrivit TribLive.

„Nu aveți nicio idee prin ce am trecut în ultimele 24 de ore, ascultându-mi prietenii cum îmi spuneau ce ar trebui să fac”, a declarat el.

Ulterior, starul și-a asigurat fanii că „se simte bine”, într-o postare publicată pe Instagram pe 4 iulie.

„Vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru fiecare cuvânt frumos și pentru toată dragostea voastră. Sunt bine și vă sunt recunoscător tuturor”, a scris Richie în descrierea postării. „Pittsburgh și Detroit au fost o adevărată bucurie. Energia, dansul, chipurile oamenilor din public... am creat împreună amintiri adevărate. Ne vedem la Toronto... să petrecem toată noaptea!”.