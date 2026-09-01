 Lionel Richie, internat la terapie intensivă după un concert. Artistul a cerut un scaun în timpul spectacolului | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Lionel Richie, internat la terapie intensivă după un concert. Artistul a cerut un scaun în timpul spectacolului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Celebrul cântăreț Lionel Richie a fost internat în secția de terapie intensivă, după ce a susținut un concert la St. Louis, în timpul căruia le-a cerut membrilor echipei să-i aducă un scaun pentru ultima piesă.

Lionel Richie
Lionel Richie a fost internat la terapie intensivă după un concertt Foto: Profimedia

Câștigătorul premiului Grammy, în vârstă de 77 de ani, s-a internat în secția de terapie intensivă, din precauție, la scurt timp după concertul susținut sâmbătă, 29 august, la St. Louis, transmite revista People.

Richie se află în prezent în turneul „Sing a Song All Night Long”, alături de Earth, Wind & Fire, iar sâmbătă a susținut un concert la The Muny. Următorul său spectacol este programat pentru 26 septembrie, la San Francisco.

Potrivit TMZ, în timpul concertului de la St. Louis, Richie le-a cerut membrilor echipei sale să-i aducă un scaun în timp ce interpreta ultima piesă din spectacol, „All Night Long”.

Artistul, care este și jurat al emisiunii „American Idol”, a întrerupt anterior un concert la St. Paul, în Minnesota, pe 24 iunie, după ce i s-a făcut rău pe scenă.

În timpul spectacolului, care a deschis turneul, Richie le-a spus spectatorilor că amețea și că nu mai interpretase niciodată piesa „Dancing on the Ceiling” stând pe scaun, potrivit Minnesota Star Tribune.

„Când amețești, stai naibii jos”, a glumit el, înainte de a se așeza la pian pentru a interpreta „Three Times a Lady”, după care a luat o pauză neplanificată, a relatat publicația Star Tribune.

Ulterior, Richie a amânat două concerte programate imediat după acel incident, după ce medicii i-au recomandat să se „odihnească și să-și revină complet”.

Artistul a revenit pe scenă pe 30 iunie și a glumit cu publicul: „V-am făcut să vă îngrijorați puțin, nu-i așa?”, potrivit TribLive.

„Nu aveți nicio idee prin ce am trecut în ultimele 24 de ore, ascultându-mi prietenii cum îmi spuneau ce ar trebui să fac”, a declarat el.

Ulterior, starul și-a asigurat fanii că „se simte bine”, într-o postare publicată pe Instagram pe 4 iulie.

„Vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru fiecare cuvânt frumos și pentru toată dragostea voastră. Sunt bine și vă sunt recunoscător tuturor”, a scris Richie în descrierea postării. „Pittsburgh și Detroit au fost o adevărată bucurie. Energia, dansul, chipurile oamenilor din public... am creat împreună amintiri adevărate. Ne vedem la Toronto... să petrecem toată noaptea!”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Autoritatea Electorală Permanentă începe controlul la marile partide politice, cu excepția AUR. ”Încurcam lucrurile pe acolo”
stirileprotv.ro
image
Polițistul local travestit de la Primăria Generală și-a reclamat colegii la Secția 17. Ce pățește, la muncă, agentul care se îmbracă în femeie
gandul.ro
image
SINTEZĂ. Parlamentul începe sesiunea de toamnă cu aceeași întrebare: cine poate forma următorul Guvern. PSD, PNL, USR și UDMR vin cu variante diferite pentru premier
mediafax.ro
image
FCSB, negocieri ACUM Gigi Becali – Denis Drăguș! Update exclusiv
fanatik.ro
image
„Nu e treaba noastră”. Cum au încercat trei instituții din Sănătate să evite plata tratamentului unui copil grav bolnav
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
A primit ”cel mai urât cadou” de ziua sa de naștere și nu mai e cale de întoarcere
digisport.ro
image
Ce poți face pentru o respirație proaspătă, fără să apelezi mereu la gumă sau mentă
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Afacerea cu care Daniel a dat lovitura în UK. Produsul se vinde ca pâinea caldă: "Chiar şi indienii cumpără"
observatornews.ro
image
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
cancan.ro
image
Grindeanu, anunț important despre pensii și salarii. „Schimbăm tot ce a făcut Bolojan”. PSD intră la guvernare
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Prognoza meteo pentru septembrie 2026. Fenomenul periculos care va da vremea peste cap în prima lună de toamnă
playtech.ro
image
„Îl felicit pe Pancu!”. Antrenorul Rapidului a reușit să-l descopere foarte repede pe „noul Borza”!
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
digisport.ro
image
Anca Pandrea și Iurie Darie, povestea unei iubiri care a durat 27 de ani. Promisiunea făcută în cel mai greu moment
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de sute de mii de euro din Timișoara a lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Este foarte modernă și e mobilată doar cu lucruri de calitate / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 septembrie 2026. O nouă lună, un nou început! Zodiile care primesc speranță și cele care trebuie să se ferească de ghinion
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
click.ro
image
Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
click.ro
image
Ilinca Vandici este însărcinată a doua oară! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorț
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sandra, soția lui Adrian Mutu, intră în forță în televiziune! Cu ce post a semnat?
image
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani