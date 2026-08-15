 Robbie Williams este relaxat după diagnosticul primit recent despre sănătatea sa mintală: „Este biletul meu de scăpare acum” | adevarul.ro
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Robbie Williams este relaxat după diagnosticul primit recent despre sănătatea sa mintală: „Este biletul meu de scăpare acum”

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Robbie Williams a dezvăluit că a fost diagnosticat recent cu o formă de tulburare din spectrul autist. Artistul britanic, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre noul diagnostic și despre problemele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului, în cadrul unui eveniment de lansare a noii sale colecții vestimentare.

Robbie Williams. FOTO: Shutterstock
Robbie Williams. FOTO: Shutterstock

Cântărețul este cunoscut pentru sinceritatea cu care vorbește despre sănătatea sa mintală. Robbie Williams a spus că diagnosticul i-a adus o anumită ușurare și l-a ajutat să înțeleagă mai bine anumite comportamente și modul în care funcționează propria sa minte.

„Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, ceea ce îmi place la nebunie, pentru că explică atât de multe lucruri. Este biletul meu de scăpare gratuit acum”, a glumit Robbie Williams, conform Click!.

Artistul a explicat că își folosește creativitatea și umorul pentru a-și distrage atenția de la gândurile intruzive și scenariile anxioase pe care mintea sa le genera. El a povestit inclusiv despre un episod petrecut într-un avion, când s-a întrebat dacă propriile sale gânduri ar putea provoca prăbușirea aeronavei, descriind astfel nivelul de anxietate cu care se confruntă.

Williams a mai spus, în glumă, că noul diagnostic îi oferă o explicație pentru comportamentele pe care ceilalți le-ar putea considera neobișnuite. În același timp, el a recunoscut că ADHD-ul îi permite să se concentreze extrem de intens asupra unui singur lucru, în timp ce îi este dificil să se ocupe de alte sarcini.

„Pentru toate ciudățeniile pe care le fac, pur și simplu spun: Scuze, sunt autist! Cu ADHD-ul te poți concentra 1000% pe un singur lucru, dar pentru absolut orice altceva ești complet incapabil, întrebați-i pe copiii mei”, a spus acesta într-un interviu.

Robbie Williams vorbește de ani de zile despre problemele sale

Noul diagnostic vine după o perioadă îndelungată în care Robbie Williams a vorbit public despre problemele sale de sănătate mintală, dependența de alcool și droguri, precum și despre ADHD și sindromul Tourette.

Artistul a povestit în trecut că a trecut prin mai multe perioade de dependență și că a urmat tratamente pentru a-și controla consumul de substanțe. De asemenea, Williams a spus că trăiește cu o formă de sindrom Tourette care se manifestă mai degrabă prin gânduri și impulsuri interioare decât prin ticuri vizibile.

Cântărețul a explicat că s-a confruntat ani la rând cu gânduri intruzive și cu o minte pe care îi este dificil să o „oprească”. Pentru a face față acestor stări, el încearcă să își canalizeze energia către activități creative, precum desenul și umorul.

Robbie Williams este și tatăl a patru copii și a vorbit în repetate rânduri despre preocupările sale legate de impactul tehnologiei și al rețelelor sociale asupra celor mici. Artistul consideră telefoanele și internetul extrem de adictive și spune că încearcă să limiteze cât mai mult accesul copiilor săi la acestea.

Williams susține că, dacă pentru un adult poate fi dificil să gestioneze efectele internetului, cu atât mai mult copiii ar trebui protejați de utilizarea excesivă a telefoanelor și a rețelelor sociale.

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