Leonard Doroftei, despre revenirea în România: „S-a luat hotărârea, acum să vedem” VIDEO

Invitat în cadrul emisiunii prezentate de Cristi Brancu la Prima TV, fostul pugilist Leonard Doroftei a vorbit deschis despre întoarcerea în România și despre cei trei copii ai săi.

Amintim faptul că Leonard Doroftei locuiește de mai mulți ani în Canada. Fostul pugilist a făcut public în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” de la Prima TV și motivul pentru care s-a stabilit cu familia în Canada.

„Am avut nevoie să merg în Canada pentru că a trebuit să trec printr-un șoc, prin ceva, am zis că am nevoie de ceva. (…) În România a fost doar vina mea pentru că nu am știut exact ce vreau, m-am lăsat târât de colo-colo. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am regăsit, antrenez copii, nu sunt bine, sunt foarte bine”, a mărturisit Leonard Doroftei.

„Nu știu dacă a ieșit de două ori din casă”

Referitor la cei trei copii ai săi, Vanessa, Alex și Adrian, fostul campion mondial WBA la categoria semi-uşoară a spus că „fiecare e cu drumul lui”.

„Fiecare e cu drumul lui, Vanesa este acum în vacanță, în România, ea își termină liceul, mai are cam două săptămâni ca să își poată finaliza examenele pentru sfârșit de liceu.

Apoi se întoarce în România, ea nu vrea să trăiască în Canada. În cinci ani de zile ea nu știu dacă a ieșit de două ori din casă, adică cu prieteni, decât cu noi. A zis Stop! Pentru ea aici e acasă. Sperăm să fie studentă la Medicină sau la Drept”, a declarat el.

Cât despre fiul său cel mic, Alex, el a mărturisit că activează în domeniul IT, iar Adrian, băiatul cel mare, este manager la o companie canadiană.

„Noi am plecat pentru că eu aveam nevoie de o schimbare. (…) Alex a terminat facultatea fizic, în Măgurele, a stat aici și apoi a venit după noi acolo, în Canada. Este IT-ist. E deja în România, și-a început jobul. (…) El lucrează în Canada, e manager la Air Canada. Dacă noi vom fi aici, va veni și el. Dacă hotărâm să ne întoarcem, va fi și el. 99,9% s-a luat hotărârea, acum să vedem”, a spus fostul pugilist.

În ceea ce privește revenirea în țară, Doroftei a susținut că hotărârea de a reveni definitiv în România a fost deja luată.

„Monica (n.red. soția sa) și-a dorit prima să vină acasă. Ea încă are părinți, să îi ajute. Acum câțiva ani eu am spus că am nevoie de o schimbare, de ceva. Și am făcut acest pas, m-au urmat toți, însă pentru ei a fost foarte greu, eu, acolo, mi-am găsit drumul, antrenez, fac ce știu.

Nu am intrat în competiții, doar antrenez, lucrez cu copiii. Pot să antrenez și aici, am înțeles că asta pot face, ceea ce dăruiesc copiilor e important”, a mai spus el.