Cea mai mare realizare a lui Leonard Doroftei. „Autorităţile mi-au întors spatele”

Leonard Doroftei împlinește 53 de ani. Fostul campion mondial WBA la categoria semi-uşoară a postat luni, pe pagina sa de Facebook, o fotografie de familie.

„Cu Gașca mea!”, a scris „Moşu'“ în comentariul care însoțește imaginea.

Mesajele de ziua sa au început să curgă pe rețelele sociale.

„Campionul inimilor noastre, Leonard Doroftei, la ceas aniversar! Un gând bun alături de urări de sănătate și bucurii alături de cei dragi, transmitem pe această cale marelui nostru campion! La mulți ani, Doru!”, i-a transmis luni grupul de Facebook Liga profesionistă de box din ROMÂNIA.

„Familia e mai importantă decât toate victoriile obţinute în ring”

Așa cum el însuși a mărturisit-o în mai multe rânduri, cea mai mare realizare a lui Leonard Doroftei este familia: cei trei copii și soția.

„Familia e mai importantă decât toate victoriile obţinute în ring. Mai ales că eu am crescut fără tată, care a murit când eram mic. De aceea, mă bucur că am reuşit să am o familie frumoasă, să fiu aici, acum, cu copiii mei. Apoi, mă bucur că am rămas aproape de fraţii mei, deşi sunt cel mai mic. Sora mea e cu 6 ani mai mare decât mine, iar fratele meu, cu 18 ani. Dar suntem apropiaţi, ţinem legătura”, mărturisea Leonard Doroftei, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, la scurt timp după plecarea sa în Canada.

A fost vorba despre o decizie pe care a luat-o după ce a fost nevoit să renunțe la afacerea sa din România, un restaurant deschis în Ploiești.

„România e şi va fi mereu în inima mea. România înseamnă acasă. Din primul moment în care m-am apucat de sport, am învăţat să respect tricolorul. Iar oamenii mereu m-au apreciat. Mă refer la oamenii de rând. Le sunt mereu recunoscător pentru asta. În schimb, la Ploieşti, autorităţile mi-au întors spatele. Repet, autorităţile, nu oamenii de rând! Şi meritam să fiu susţinut. Dar, dacă n-au vrut, nicio problemă. Nu sunt cerşetor. Am făcut totul în viaţă, prin munca mea. Aşa că, şi acum, mi-am văzut de drumul meu în viaţă şi asta a fost tot”, mărturisea sportivul în același interviu.

Leonard Doroftei a fost campion mondial WBA la categoria semi-uşoară timp de 657 de zile, între 5 ianuarie 2002 şi 24 octombrie 2003. 22 de victorii, un egal şi o înfrângere a înregistrat Leonard Doroftei la profesionişti, câştigând opt meciuri prin knock-out. 24 iulie 2004 a fost ultimul meci disputat de Leonard Doroftei, cel cu Arturo Gatti pentru titlul WBA la categoria uşoară. Românul a pierdut prin KO, în a doua rundă.

„Toate victoriile au fost frumoase şi importante în felul lor. Nu pot să zic de una, în mod deosebit. Şi, de fapt, victoria mea cea mai mare a fost că am reuşit în viaţă, când nimeni nu-mi dădea nicio şansă la început. Adică, eram mic, gras, dar am dărâmat munţii prin muncă, prin voinţă. Nu exagerez. Exact despre asta a fost vorba. Am luat pumni în cap, dar am mers înainte! Nu m-am lăsat doborât. Şi, inclusiv când am căzut, am ştiut să mă ridic. Asta că mă întrebai de dezamăgiri. Mereu am fost de părere că orice şut în cur e un pas înainte”, spunea sportivul.

O carieră spectaculoasă în Box

Leonard Doroftei s-a născut pe 10 aprilie 1970. S-a apucat de sportul care l-a făcut celebru la 14 ani, la clubul Prahova Ploieşti. Din 1986 până în 1988, a cucerit în fiecare an titlul naţional la juniori, iar în 1992, 1993, 1994, 1996 şi 1997 a obţinut cinci titluri naţionale la seniori.

Leonard Doroftei a cucerit două medalii olimpice pentru România, bronz la JO 1992 (Barcelona) şi din nou bronz la JO 1996 (Atlanta).

La amatori, a numărat 239 de victorii şi 15 înfrângeri și a fost şi campion mondial în 1995 şi campion european în 1996.

În 1997, a trecut la profesionişti şi a semnat cu clubul canadian Interbox. Meciul care i-a adus centura WBA la categoria uşoară l-a câştigat la 5 ianuarie 2002, la puncte, cu argentinianul Raul Balbi, la San Antonio, Texas.

Pe 17 mai 2003, a avut un meci uriaş pentru unificarea centurilor WBA şi IBF, cu Paul Spadafora, acasă la american, la Pittsburgh, Pennsylvania. Chiar dacă Doroftei a fost mare outsider, el a dominat acest duel, fiind de departe boxerul mai bun. La final însă, arbitrii au declarat că meciul s-a încheiat egal, deşi, în opinia specialiştilor, „Moşu'“ a fost „furat“, meritând victoria.

În 2003, pe 24 octombrie, Doroftei ar fi trebuit să-l întâlnească pe panamezul Migeul Callist, în ceea ce anunţase că va fi ultimul duel din cariera sa la profesionişti. Din păcate, duelul n-a avut loc niciodată, deoarece românul n-a trecut proba cântarului, depăşind greutatea maximă de 61 de kilograme cu 1,9 kg. Astfel, Doroftei şi-a pierdut centura WBA.