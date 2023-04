10 aprilie: Leonard Doroftei împlinește 53 de ani. „Eram mic, gras, dar am dărâmat munţii prin muncă”

10 aprilie este ziua în care, acum 111 ani, s-a născut părintele Ilie Cleopa, dar și ziua în care, în același an, Vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj. Tot pe 10 aprilie, dar în 1970, s-a născut și pugilistul Leonard Doroftei.





10 aprilie 1912 - s-a născut părintele Ilie Cleopa

Părintele Ilie Cleopa, arhimandrit, mare teolog şi eremit, cunoscut predicator al Moldovei, a fost unul dintre cei mai iubiți monahi și duhovnici. Le ura celor care-l căutau la mănăstirea Sihăstria, „Mânca-v-ar Raiul!”, și-i atenţiona să se pregătească în credinţă pentru venirea sfârşitului lumii. Descrierea raiului este una din temele pe care însuşi părintele Cleopa recunoştea a fi o provocare destul de dificilă.

Din pildele duhovnicului au rămas imprimate în format audio sau video învăţăminte, dar şi interpretări ale Bibilei.

Părintele Cleopa a murit pe 2 decembrie 1998.

10 aprilie - Vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj

RMS Titanic, cel mai mare pachebot din lume a plecat în călătoria sa inaugurală din Southampton, Anglia spre New York, SUA. După patru zile de călătorie, pe 14 aprilie 1912, s-a izbit de un aisberg și s-a scufundat în dimineața următoare. 1514 persoane din cele 2228 aflate pe vas au murit în unul din cele mai cumplite dezastre maritime pe timp de pace din istorie, potrivit Wikipedia. Doar 714 oameni au supraviețuit.

Anul acesta se împlinesc 111 de ani de la scufundarea navei.

10 aprilie 1913 - a fost dată în folosința prima linie ferată electrificată de pe teritoriul actual al României

Calea ferată Arad-Ghioroc-Pâncota, cu linia secundară Ghioroc-Radna este prima linie ferată electrificată de pe teritoriul actual al României.

În perioada 1913 - 1965 a fost singura cale ferată electrificată de pe teritoriul actual al României și, totodată, singura cale ferată îngustă electrificată. Trenul electric din Podgorie a rămas cunoscut sub numele de Săgeata Verde.

10 aprilie 1937 - Principele Nicolae a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale

Principele Nicolae, cel de-al doilea fiu al Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria, fratele mai mic al Regelui Carol al II-lea și unchi al Regelui Mihai I al României, a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale, printr-un decret regal, ca urmare a căsătoriei morganatice cu Ioana Dumitrescu-Doleti.

El s-a exilat în același an, sub numele de Nicolae Brana.

10 aprilie 1939 - s-a născut Doina Levinţa

Doina Levinţa, scenograf de teatru şi televiziune, reputat creator de modă, furnizor oficial al Casei Regale a României, împlinește 84 de ani.

A susținut prezentări ale brandului care îi poartă numele în mari orașe din Europa și America (Paris, Londra, Praga, Geneva, Madrid, Berlin, Bruxelles, Monte Carlo, Washington, New York, Chicago), dar și în Japonia și China.

10 aprilie 1963 - scufundarea submarinului american SSN-593

Al doilea submarin american USS Thresher (SSN-593) s-a scufundat în largul coastei Cape Cod în Atlantic.

În tragedia de la care se împlinesc 60 de ani, au murit 129 de oameni.

10 aprilie 1970 - s-a născut pugilistul Leonard Doroftei

Leonard Doroftei (53 de ani), fost campion mondial de box profesionist, deţinător al centurii la categoria semiuşoară (versiunea WBA), s-a consacrat în lumea boxului şi ca „Leonard Dorin”.

„Moşul”, „Leul” sau „Doroftei cel Mare” cum este numit de fani, face parte din topul celor mai valoroşi 1000 de performeri ai boxului.

„Victoria mea cea mai mare a fost că am reuşit în viaţă, când nimeni nu-mi dădea nicio şansă la început. Adică, eram mic, gras, dar am dărâmat munţii prin muncă, prin voinţă. Nu exagerez. Exact despre asta a fost vorba. Am luat pumni în cap, dar am mers înainte! Nu m-am lăsat doborât. Şi, inclusiv când am căzut, am ştiut să mă ridic. Asta că mă întrebai de dezamăgiri. Mereu am fost de părere că orice şut în cur e un pas înainte)”, povestea Leonard Doroftei, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“.

10 aprilie 1970 - Paul McCartney anunță că părăsește trupa The Beatles

Timp de aproximativ 50 de ani, McCartney şi-a asumat vina pentru destrămarea uneia dintre cele mai populare trupe din istoria muzicii.

Într-un comunicat de presă emis pentru albumul său solo din 1970, „McCartney” a dezvăluit că este într-o „pauză” din activitatea grupului. El spunea atunci că nu poate să prevadă un moment când Lennon şi McCartney vor relua parteneriatul compozistic.

Într-un interviu acodat recent postului BBC, el a declarat că despărţirea a fost impulsionată de John Lennon.

10 aprilie 1998 - semnarea acordului istoric privind Irlanda de Nord

Pe 10 aprilie 1998, după 32 de ore de negocieri neîntrerupte sub președinția ex-senatorului american George Mitchell, guvernele Regatului Unit și Irlandei și partidele politice din Irlanda de Nord au încheiat un acord privind noua administrație a provinciei, gândit să pună capăt celor aproape trei decenii de conflicte, soldate cu peste 3.200 de morți.

Acordul a fost salutat unanim de marile puteri mondiale și a deschis calea celei mai mari schimbări în statutul politic al insulei după împărțirea sa, în 1921.



10 aprilie 2010 - a avut loc accidentul aviatic de la Smolensk

Accidentul a avut loc în apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia.

În tragedia din 10 aprilie 2010, au decedat președintele Poloniei, soția acestuia, guvernatorul Băncii Naționale Poloneze, oficiali și oameni de marcă polonezi, într-un eveniment considerat tragedie națională în Polonia.

10 aprilie - începe Săptămâna de conştientizare a bolii Parkinson

Boala Parkinson este o afecțiune neurodegenerativă care nu se vindecă, dar care, dacă este depistată devreme, poate fi ținută sub control cu ajutorul tratamentului.

Peste 10 milioane de persoane au fost diagnosticate până acum cu boala Parkinson, la nivel mondial.

Săptămâna de conştientizare a bolii Parkinson se desfășoară între 10 și 17 aprilie.