Salariul lui Leonard Doroftei în Canada: meseria de care s-a apucat după ce a părăsit România

Leonard Doroftei (53 de ani) și-a câștigat locul în istoria sportului românesc, multiplele sale medalii cucerite la amatori, dintre care șase de aur, fiind o mărturie în acest sens. În plus, după trecerea sa la profesioniști în 1997, „Moșul“ a făcut furori, iar în 2002 a câștigat centura WBA la categoria semiușoară (61,9 kg). A fost momentul de vârf al carierei lui Doroftei. Care s-a retras în 2004, după înfrângerea cu Arturo Gatti (a murit în 2009) prin knock-out.

Din păcate pentru Doroftei, viața sa în România de după cariera sportivă a fost marcată de dificultăți. Iar această situație l-a determinat să plece din țară, în 2019, în semn de revoltă faţă de modul în care i-a fost închisă afacerea – un pub -, la Ploieşti, de către autorităţi.

Chiar dacă readaptarea la viața din Canada – unde s-a pregătit și a concurat ca boxer profesionist – n-a fost tocmai ușoară, „Moșul“ a reușit într-un final. Și, în dialog cu gsp.ro, a mărturisit că îi merge destul de bine, la ora actuală. Concret, Doroftei e antrenor de box pentru copiii emigranților români din Montreal. Iar această activitate îi asigură un venit lunar, între 3.500 și 4.200 de euro.

„Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie“, a povestit Doroftei pentru gsp.ro cum s-a pregătit pentru meseria pe care o practică acum, cu succes, în Canada.