Gina Pistol și Smiley își construiesc o casă la munte: „E visul meu de când eram mică și săracă”

Gina Pistol și Smiley își împlinesc un vis vechi - acela de a avea o casă la munte. Cei doi au cumpărat terenul pe care urmează să ridice un refugiu departe de agitația orașului, un proiect de suflet început după ce au devenit părinți.

Prezentatoarea emisiunii MasterChef a mărturisit că ideea unei căsuțe la munte o urmărește încă din copilărie. „Am venit la munte ca să văd câteva terenuri, pentru că visul meu de când eram mică și săracă e să am o casă la munte și sper să găsesc ce-mi doresc”, spunea Gina Pistol anul trecut.

Acum, visul începe să prindă contur. Gina și Smiley au găsit terenul potrivit, l-au cumpărat, iar vedeta speră ca până la finalul anului 2025 să fie gata măcar o parte din construcție. Pe rețelele sociale, Gina a împărtășit bucuria momentului, publicând o imagine de pe teren: „Aici o să fie casa. O casă la care visez de când eram copil”, a scris ea.

O casă de suflet, un proiect de familie

Pentru Gina și Smiley, proiectul nu este doar o investiție, ci o parte dintr-un nou capitol al vieții lor, început odată cu venirea pe lume a fiicei lor, Josephine. „Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu”, a declarat Gina Pistol, potrivit Click!.

Vedeta a adăugat că deciziile importante legate de construcție le va lua împreună cu soțul ei, Smiley: „Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”.

Dorința de a-și crește fiica aproape de natură

Unul dintre motivele pentru care Gina își dorește această casă este dorința de a-i oferi fiicei sale o copilărie simplă, în mijlocul naturii. „Vreau o casă nu într-o zonă turistică, o casă într-o zonă așa mai retrasă, să stau cu bărbată-miu, să o creștem pe fiica noastră, pisici, câini, capre, oi, măgari, cai, ce-o fi pe acolo. Ce fain e la munte! Doamne, ce țară frumoasă avem!”, spunea vedeta cu entuziasm.

Casa de vacanță va fi, astfel, un loc de liniște, departe de ritmul alert al orașului, un spațiu dedicat familiei și reconectării cu natura.

Între carieră, familie și echilibru personal

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi au o fetiță de patru ani, Josephine, și reușesc să îmbine viața profesională cu cea de familie.

„Recunosc că nu e ușor deloc să împaci toate aceste roluri și responsabilități, iar uneori simt că mă împart în mai multe părți. Secretul, cred eu, stă în organizare și, mai ales, în acceptarea faptului că nu totul trebuie să fie perfect”, a declarat Gina Pistol pentru revista VIVA!

Prezentatoarea a mai adăugat că sprijinul familiei și al soțului ei este esențial: „Încerc să-mi prioritizez timpul, să fiu prezentă cu adevărat în fiecare moment, fie că sunt la filmări, fie că sunt acasă, cu Josephine. Sprijinul lui Andrei și al familiei este esențial pentru mine. Fără ei, cu siguranță ar fi mult mai greu. Cred că e important să ne iubim pe noi înșine și să ne dăm voie să greșim, să fim mai blânzi cu noi”.