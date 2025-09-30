search
Publicat:

O simplă oprire în București s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru Gina Pistol. Prezentatoarea emisiunii MasterChef a fost surprinsă de costul ridicat al unei parcări, după ce a aflat că o oră și jumătate de staționare i-a costat 105 lei, fără ca prețul să fie afișat în prealabil.

Gina Pistol Sursa: FB/Arhivă Personală
Gina Pistol Sursa: FB/Arhivă Personală

Vedeta a povestit întâmplarea pe Instagram, împărtășind frustrarea sa cu urmăritorii.

Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumate? Ia uitați, cât am plătit – 105 lei! Cum să plătesc un milion pe o oră jumate? Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare…”, a spus Gina Pistol, potrivit Click!

Vedeta a adăugat că angajatul parcării părea copleșit de situație: „Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu…”.

Totodată, Gina Pistol a făcut o comparație cu alte tarife din oraș: „Uite, aici, parcare normală. 5 lei/oră, 50 lei/zi…”.

Câteva ore mai târziu, Gina a revenit pe rețelele de socializare și a ironizat întreaga experiență. 

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu… Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă… Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită”, a spus vedeta.

