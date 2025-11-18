Gina Pistol își va petrece Revelionul fără Smiley. Ce și-a propus cuplul pentru 2026: „Trebuie să construim două case”

După un an „foarte bun” petrecut alături de Smiley și fiica lor, Josephine, Gina Pistol a mărturisit cum încheie 2025 și ce proiecte are pentru anul viitor.

„2025 a fost un an foarte bun și pentru mine și pentru Andrei și pentru familia noastră. Și îmi doresc ca anul care vine să fie la fel de bun sau măcar să fie blând cu noi”, a povestit Gina Pistol pentru cancan.ro.

Vedeta TV a fost întrebată unde vor face sărbătorile de iarnă.

„Acasă. Cred că toți oamenii stau acasă de Crăciun. Și Revelionul o să fiu acasă cu Josephine, pentru că Andrei trebuie să cânte. Pe undeva pe lângă București are un concert”, a răspuns partenera lui Smiley.

Celebrul cuplu va pleca, după Revelion, într-o vacanță, în Thailanda

„De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față. De cele mai multe ori noi plecăm când avem ocazia cu el, oriunde are el treabă, ca să petrecem timp împreună. Și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut”

„Trebuie să ne apucăm de casă. Noi stăm cu chirie acum”

Prezentatoare TV a dezvăluit că ea și Smiley vor construi, în 2026. o casă în Capitala și alta la munte:

„Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum”.