Erika Isac lansează o nouă piesă, o continuare a mesajului din „Macarena”, „pe 8 martie”. Cum se numește

Erika Isac, tânăra artistă care a captat atenția publicului cu piesa sa „Macarena”, se pregătește să surprindă din nou. Lansarea noii piese este programată chiar de Ziua Femeii, iar fanii sunt deja nerăbdători să descopere ce mesaj transmite de această dată.

Într-un interviu acordat Paginademedia, Erika Isac a dezvăluit că noua sa creație muzicală este în pregătire de câteva luni și este o continuare a mesajului puternic din „Macarena”.

„Mesajul care este în Macarena se regăsește în foarte multe din piesele mele nelansate într-un fel sau altul”, a declarat artista în cadrul interviului.

Piesa „Macarena”, lansată cu doar opt zile în urmă, a cucerit deja milioane de ascultători, depășind 3 milioane de vizionări pe platforma YouTube și plasându-se pe primul loc în trending.

Cu toate că succesul piesei a fost impresionant, Macarena a fost însoțit și de o serie de reacții diverse în mediul online, de la laude entuziaste până la critici privind limbajul utilizat.

Despre noua sa piesă, Erika Isac a oferit câteva detalii incitante:

„Vreau să zic numele piesei. Se numește Femei în Parlament sau poate doar Parlament (...). Piesa este de luni întregi. E scrisă deja, mă rog, nu am strofa doi scrisă, dar refrenul și prima strofă sunt scrise deja, ca drept dovadă că nu-i o strategie de marketing (...).”

Erika Isac a subliniat că procesul său de creație muzicală este profund personal și autentic:

„Cum am scris Macarena așa am scris toate piesele de până acum în studio și așa o s-o și fac de acum încolo. Adică tocmai pentru că vine dintr-o zonă reală, vine din ceva real care ține de mine.”

Întrebată despre reacțiile primite din partea altor personalități publice, artista a menționat nume sonore precum Delia, Micutzuu, Aluziva și Faiăr, care i-au apreciat și susținut creativitatea.

„Am primit foarte multe reacții superbe din partea anumitor persoane publice pe care eu le admir foarte mult. Delia, Micutzuu, Aluziva, Faiăr și mulți alții. Sunt foarte multe persoane publice, inclusiv jurnaliști, oameni de televiziune, care au distribuit piesa pentru mesaj, pentru că nu ne cunoșteam înainte, nu aveau vreo obligație morală că suntem prieteni sau ceva. Suntem încă străini.”

Cu privire la data lansării viitoarei piese, Erika Isac a dezvăluit:

„Pe 8 martie. Echipa mea acum e mai mobilizată decât niciodată și am decis să scoatem de 8 martie pentru că până la urmă e vorba de simbolistica din spate.”