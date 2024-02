„Macarena” Erikăi Isac rupe internetul și aprinde discuțiile. Ce spun specialiștii despre mesajul piesei VIDEO

„Macarena”, noua piesă a Erikăi Isac, cu același nume precum celebra melodie pe care ne-am obișnuit să o auzim la petreceri, a stârnit controverse pe internet, nu numai prin limbajul dur și obscen, dar și datorită problemelor din societate pe care le expune.

Noua „Macarena”, lansată de cântăreața de muzică trap Erika Isac, tratează o parte din problemele cu care se confruntă femeile în societate, astfel că a atras instant simpatie în mediul online.

Versurile vorbesc despre atitudinile ostile venite din partea unora dintre reprezentanții sexului opus, precum misoginismul, care este de regulă indicat drept cel mai frecvent în prezentarea tipurilor de comportamente incorecte folosite de aceștia la adresa femeilor.

„Dansează fetele, nu-nțeleg care-i problema”, spune artista în cadrul refrenului. Ulterior cântăreața face o remarcă: „s-a trezit Mirel din Turnu Măgurele să ne facă educație”.

Melodia atinge și pericolele la care sunt de regula mai expuse femeile, făcând o paralelă între gândurile unui bărbat și cele ale unei femei într-un simplu moment, precum cel al unei prime întâlniri.

„Dacă nu erau bărbații, cine vă proteja?/ Să ne protejeze de cine?”, mai spune tânâra în cadrul melodiei, continuând: „dați mereu vina pe victime ca idioții”.

Artista folosește însă un limbag vulgar pentru a expune problemele societății, fapt care a atras multe critici. Cuvintele alese amintesc de melodiile unor trupe precum BUG Mafia sau Paraziții, de asemenea criticați frecvent pentru limbajul de multe ori chiar obscen.

Interpretarea conține chiar și un vers al vechii melodii: „dale a tu cuerpo alegría”.

Cine este Erika Isac

Considerată o figura principală în trapul romînesc, Erika Isac s-a apucat de muzică încă de la vârsta de 6 ani. A participat la mai multe concursuri, dar și emisiuni precum „X Factor”, „The Four” sau „One True Singer”.

„Am scris piesa asta ca să fie mai mult înțeleasă decât ascultată”, a transmis cântăreața cu privire la ultima melodie lansată.

Versurile au intrigat ascultătorii pentru ca făceau referire la un bărbat, Mirel, din Turnu Măgurele, care critică comportamentul unei femei. Cântăreața a explicat însă că numele este unul fictiv.

Val de reacții în mediul online

Apariția melodiei a stârnit în mediul online un șir lung de mesaje de susținere, dar și de critică, iar mai femeile au început să împărtășească povești, asemănător mișcării internaționale „MeToo”, îndreptate împotriva hărțuirii și violenței sexuale.

Unul dintre cei care au comentat pe marginea piesei a fost polițistul influencer Marian Godină, care a avut de spus atât lucruri bune, cât și lucruri rele cu privire la versurile melodiei.

Godină a afirmat că textul se adreseaază mai degrabă unei categorii vulnerabile de femei, care, „din păcate, sunt foarte multe”. „Versurile o fi ele bune, dar nu pentru toată lumea, nu pentru toate femeile și nici pentru toți bărbații. Mai degrabă sunt niște versuri împotriva bombardierilor și pentru femeile care, din păcate, au avut parte de ei”, afirmând că se așteaptă la un val de „hate” pentru opinia sa.

<<O să iau exemplul artistei și o să zic așa: "a făcut mama un băiat tare în gură, cui nu-i place să mă pupe în... ">>, a mai spus Godină, făcând referire la versurile artistei dintr-o altă melodie, față de care arată de asemenea că nu are o părere prea bună.

„Macarena”, și în atenția politicienilor

Provocând un val de mesaje pe rețelele de socializare, tema melodiei a fost abordată și de membrii USR, iar mesajul noii interpretări „Macarena” a ajuns și pe pagina de Facebook a fostului ministru Cristian Ghinea, care a transmis: „noi, la Comunitatea Liberală 1848, avem o poziție clară în asta cu Mirel vs Erika: ținem cu gagica. Pentru că e 2024, în p... mea”.

Un mesaj de susținere a venit și din partea senatoarei Simona Spătaru, care a transmis pe Facebook că tânăra „are curajul să vorbească pentru femeile care nu mai sunt”, „încearcă să le reprezinte pe cele care nu cred că mai au vreo scăpare”, dând voce unei „generații care spune STOP violenței pe care femeile/ fetele românce o suportă de prea multe generații”.

„Această melodie nu caută să ia vreun premiu pentru cuvintele potrivite.Dar sigur merită unul pentru mesajul direct și curajos”, sa susținut senatoarea.

Viceprimar, în postura unei femei pe rețelele de socializare

Un viceprimar USR a urmat exemplul altor internauți și a transmis pe facebook un mesaj în care relatează modul în care a fost tratat de bărbați pe rețelele de socializare atunci când aceștia credeau că vorbesc cu o femeie.

«Am avut pentru scurt timp un cont de Fb cu nume de femeie. Îl foloseam pentru anunțuri imobiliare. La maxim două ore după ce am făcut contul, am pus o poză cu flori la profil și am intrat în câteva grupuri din zona Romanului, aveam vreo 10 mesaje private… de la „admiratori”.

Mesajele de la admiratorii vazei cu flori din poză oscilau între „Cf dragă, îmi dai nr tău?” pâna la „Îmi arăți și mie o poză cu …. ta.” Remarcabil a fost un domn de vreo 70 de ani, dintr-o comună, care mi-a trimis poze cu bărbăția lui. Nu mie, Radu, ci contului meu cu nume de femeie și cu vază cu flori la profil», a scris pe Facebook Radu Samson, viceprimarul municipiului Roman.

Sociolog: „Este normal să existe reacții”

Sociologul Ionaș Vladimir a explicat pentru „Adevărul” că melodia „transmite un mesaj cât se poate de real”, arătând că „avem o mare problemă în societatea românească, și nu numai”, în majoritatea țărilor existând astfel de probleme. Totodată, sociologul a afirmat că „dacă o mare parte a societății, a celor care au un cuvânt de spus, consideră că aceasta este o melodie manifest, atunci într-adevăr este”.

„Nu cred că limbajul este neapărat problema”, a mai punctat sociologul, arătând totodată că „societatea este extrem de divizată și orice lucru care apare și este susținut masiv de o anumită parte a societății, va fi respins de cealaltă parte automat”.

Despre prezența susținerii melodiei în zona politică, sociologul Ionaș Vladimir a arătat că „este normal ca atunci când un subiect dezbină, să încerci să te apropii de partea pe care o știi, de altfel, că face parte din posibilul tău electorat”.

Potrivit sociologului Ionaș Vladimir, melodia prezintă un mesaj pe care toată societatea ar trebui să îl susțină, adică faptul că „avem o problemă în continuarre cu misoginismul, cu abuzurile”, în special politcienii, făcând presiune pe instituțiile statului.

Este „normal să existe reacții”, însă politicienii „o fac ca o datorie față de procesul de construcție a unei imagini pe care îl au”, a explicat sociologul Alfred Bulai.

„Adică în mod normal nu mă interesează, mai ales într-un an electoral, reacția pliticienilor. Reacția altor membri în societatea Românească este mai interesantă”, a mai spus sociologul.

Potrivit sociologului, tema melodiei nu este însă una care să ajungă la un public larg, iar susținerea sa nu oferă neapărat promovare pentru politicieni.

„Un anumit gen de oameni reacționează la asemenea melodii, iar aceia pentru că au deja un orizont valoric, deci nu trebuie să le propună cineva”, a mai explicat sociologul, concluzionând că „votul este dat de un univers valoric, nu de niște texte de muzică”.

Ce spun versurile vechiului cântec „Macarena”, care a cucerit lumea petrecerilor

Adevărata piesă „Macarena”, lansată în 1994 de Los del Río, vorbește despre o tânără care ajunge să își înșele iubitul înrolat în armată, chiar cu prietenii acestuia. Versurile mai spun că fata visează să își cumpere „cele mai moderne haine”, „i-ar plăcea să traiască în New York” și „să seducă un nou iubit”.