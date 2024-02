Cântăreața melodiei manifest „Macarena” vorbește despre piesa care a împărțit societatea: „Mă bucur să atrag atenția publicului larg cu un astfel de mesaj”

Artista care a adus în societate o reală dezbatere cu melodia „Macarena” a făcut primele declarații de la lansarea piesei.

Piesa „Macarena”, lansată în urmă cu câteva zile de cântăreața Erika Isac și care prezintă, într-un limbaj dur și obscen, o parte dintre problemele cu care se confruntă femeile din societatea românească, s-a transformat într-o melodie - manifest care a polarizat societatea.

Erika Isac a spus într-un interviu pentru Pagina de Media, că nu se aștepta ca publicul să reacționeze atât de bine la versurile melodiei.

„Melodia a abordat un mesaj controversat și mă bucur să atrag atenția publicului larg cu un astfel de mesaj, și nu cu o piesă care e exclusiv pe divertisment. Mă bucur că nu e doar divertisment și atât această piesă…Am subestimat foarte mult publicul. Eu credeam că scot piesă pentru tineri, adolescenți, poate copii, Gen Z. Dar, ce să vezi, am avut cel puțin jumătate din reacții din partea oamenilor de 30-40-50-60 de ani, inclusiv 70 de ani. A fost șocant să văd că oamenii din alte generații au primit atât de bine mesajul. Am subestimat foarte mult, nu credeam că voi putea fi percepută frumos”, a explicat ea.

Artista spune că se aștepta și la critici, pe carele pune pe seama unor frustrări ale celor care nu înțeleg mesajul

„Mi-am imaginat că vor fi reacțiile de toate tipurile. M-am așteptat și la hate. Nu e prima dată când sunt reacții negative din partea publicului. De data asta se simte diferit, reacțiile negative nu m-au atins de nicio culoare, pentru că reacțiile pozitive au fost într-un număr mare. Reacțiile negative le-am primit doar ca pe o frustrare. O privesc mult mai detașat”.

Artista a mai spus că versurile melodiei care s-a viralizat rapid au fost scrise încă din vara anului trecut.

„Este în mine partea asta activistă. Nu e prima piesă care include un mesaj social. Dar în momentul în care am scris piesa asta, eram la studio și nu aveam încredere încă în mine și am zis ce este așa ceva, nu vreau să mai aud de ea niciodată. Câteva luni mai târziu dădeam play la piese și ascultam și am realizat ce înseamnă piesa asta și unul din motivele importante pentru care piesa asta e pe YouTube e managerul meu. Ceva din reacția lui mi-a dat un impuls foarte mare și el a venit fix ca o completare perfectă în momentul respectiv. Și am zis că vreau să fac piesa asta, să o lansez”, a declarat Erika Isac.

Ea susține că versurile sunt scrise pe baza experiențelor sale și ale femeilor din jurul său.

„Piesa asta e bazată și pe experiențele mele în mod evident și din păcate e bazată pe experiențele tuturor femeilor din jurul meu. Nu am trecut prin abuzuri teribil de grave, tip viol, dar sunt alte femei care au trecut și nu pot să rămân ignorantă. Sunt o fire sensibilă, că asta înseamnă să fii puternic, și sunt foarte empatică și nu pot trece peste necazul altuia, pentru că sunt femeie, am o mamă, am o soră mai mică, deci sunt un fel de mamă și eu și am prietene. În afară de asta văd și știri la TV și am mai citit și istorie. Este un cumul format din foarte multe povești trăite de mine sau de alți oameni din jurul meu”, conform artistei.

Cine e Mirel din Turnu Măgurele

Întrebată cum l-ar descrie pe Mirel din Turnu Măgurele, Erika Isac spune că este vorba despre acea persoană care are o opinie despre orice.

„Mirel din Turnu Măgurele are păreri despre orice, când a venit COVID era medic, când sunt alegerile e politician, când scoate Erika Isac piesa „Macarena” este expert în misoginism și misandrism. Are o opinie despre orice. Nu e suficient de documentat încât să aibă o opinie. Păreri multe și degeaba. Sunt convinsă că majoritatea dintre ei (Mirel din Turnu Măgurele) nu și-ar putea susține argumentul dacă am fi față în față. Poate nu au suficient de mult curaj să își exprime opinia față în față cu interlocutorul”, a răspuns tânăra.