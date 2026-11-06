Emily Burghelea, mesaj cutremurător despre boala soțului său: „Este uriaș. Nu știu ce e de făcut”. Medicii i-au recomandat operația

Influencerița Emily Burghelea trece prin momente dificile după ce soțul său, Andrei, se confruntă cu probleme de sănătate. Medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală, însă bărbatul nu vrea să se opereze. Îngrijorată de evoluția problemei medicale, vedeta a făcut un apel public: „Este uriaș. Nu știu ce e de făcut”.

Emily Burghelea este îngrijorată de starea soțului său Foto: FB

„Eu încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis și o să treacă”, a mărturisit Emily Burghelea într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Emily Burghelea a recunoscut că vestea primită de soțul ei a fost greu de acceptat pentru întreaga familie. Deși încearcă să rămână optimistă și să creadă că lucrurile se vor rezolva, influencerița este îngrijorată de dimensiunile chistului arahnoidian cranian, care a crescut mult mai mult decât se aștepta.

„Nu mă așteptam să crească atât de mult acest chist… este uriaș, eu nu știu cum rezistă și nici nu vreau să-mi imaginez ce-i în sufletul lui, ce e sub zâmbetul lui larg, ce ascunde când înghite în sec, de câte ori e puternic pentru noi, câtă presiune suportă, constant în fiecare zi”, a scris aceasta.

Medicii i-au recomandat lui Andrei să se opereze, însă soțul influenceriței nu este convins că vrea să recurgă la această soluție. Între timp, chistul continuă să crească, ceea ce îi provoacă îngrijorare lui Emily Burghelea.

„Nu vrea să se opereze, însă chistul crește și sincer nu știu ce e de făcut… Știu doar că totul o să fie bine, dar nu știu cum. Dacă știe cineva ce am putea face în situația dată, vă rog să ne scrieți”, a transmis Emily Burghelea, solicitând sfaturi din partea celor care au trecut prin experiențe similare.

Emily Burghelea, împreună cu familia ei Foto: FB

Cum a descoperit soțul lui Emily Burghelea problema de sănătate

Investigațiile medicale amănunțite au început după un accident petrecut pe pârtia de schi. Andrei s-a lovit puternic și a acuzat dureri foarte mari, însă zona afectată nu a fost evidențiată pe radiografiile efectuate.

În urma mai multor controale și investigații suplimentare, medicii au descoperit un chist arahnoidian cranian, de dimensiuni considerabile. Bărbatul trebuie să continue investigațiile și să rămână sub supraveghere medicală.

În cazul soțului lui Emily Burghelea, medicii au recomandat intervenția chirurgicală, iar evoluția formațiunii impune evaluare și monitorizare de specialitate.