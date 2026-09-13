Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung-Muscel, le-a oferit un moment inedit simpatizanților săi. Sâmbătă, după oficierea a patru cununii civile, edilul s-a filmat în bucătărie, pregătind zacuscă de pește pentru iarnă, după ce a pregătit ingredientele între îndatoririle de edil potrivit Click!.

Foto: captura FB Elena Lasconi

Lasconi a povestit că, deși este „primar de dimineața până seara, de sărbători și în weekend”, își face timp pentru activitățile care îi aduc bucurie și liniște, iar gătitul este una dintre ele.

A pregătit peștele, l-a lăsat la răcit, a mers să oficieze cele patru căsătorii, apoi s-a întors acasă pentru a prepara zacusca

În timp ce amesteca în cratiță, a spus că zacusca de pește este „super gustoasă” și că îi place enorm să o facă, menționând chiar că și-a pus ochelarii pentru a verifica „să nu aibă oase”.

Momentul culinar a fost însoțit și de un mesaj cu tentă politică și a stârnit valuri de comentarii.

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