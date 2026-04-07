Ce a declarat Elena Lasconi la DIICOT, în dosarul pozelor trucate de la alegerile prezidențiale. Cum a intrat în posesia fotografiilor

Stenograme din declarația Elenei Lasconi, dată în fața procurorilor DIICOT în dosarul pozele trucate în care apar Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, au fost publicate în exclusivitate de Cotidianul. Potrivit documentelor obținute de publicația citată, fosta șefă USR explică modul în care a intrat în posesia imaginilor cu cei trei și cum acestea au ajuns să fie diseminate pe Facebook, după ce s-a sfătuit cu Ioana Răduca și Liviu Popescu, consilierii săi din acea perioadă.

Elena Lasconi a spus la DIICOT că pozele au ajuns la departamentul condus de Ioana Răduca și prin intermediul avocatului va depune la dosar și numele celorlalte persoane care se ocupau de comunicare.

Rolul echipei de comunicare în publicarea pozelor false

„După primirea fotografiilor, am discutat cu Ioana Răduca și cu Liviu Popescu, cărora le-am spus despre primirea emailului și le-am arătat fotografiile primite. Tot personalul de la departamentul de comunicare avea acces la o parte din conturile mele de email și la conturile de social media.

După discuțiile pe care le-am avut cu Ioana Răduca și Liviu Popescu, am convenit împreună să facem publice aceste fotografii, însoțite de o întrebare cât mai neutră și pertinentă, în ideea de a clarifica dacă aceste fotografii sunt reale sau nu.

În ziua în care am avut discuția cu cei doi, fotografiile respective au fost publicate prin departamentul de comunicare condus de Ioana Răduca, textul final fiind făcut probabil de Ioana Răduca sau de alte persoane din departamentul de comunicare”.

Lasconi nu exclude ca pozele să fi fost trimise de persoane din anturajul lui Nicușor Dan

”Din punctul meu de vedere, consider că am fost indusă în eroare, întrucât consecințele, din punct de vedere politic, pentru mine au fost cele mai dramatice și au avantajat în mod evident pe actualul Președinte al României, Nicușor Dan.

Nu am niciun fel de informații concrete care să susțină această teorie, au fost câteva discuții în spațiul public și în emisiuni televizate referitoare la faptul că se știa că există niște fotografii.

Apreciez că este posibil ca persoane din anturajul politic al lui Nicușor Dan să îmi fi transmis aceste fotografii, având în vedere că el a avut cel mai mult de câștigat ca urmare a publicării acestora, cunoscând mecanismele din campania electorală, când acest gen de informații sunt publicate. Arăt faptul că, fiindu-mi menționate numele celor patru suspecți din cauză, nu îmi este cunoscut niciun nume și nu cred că aș cunoaște pe vreunul dintre ei”, se arată în declarația Elenei Lasconi consultată de Cotidianul.

Cine sunt Ioana Răducă și Liviu Popescu

Ioana Răduca s-a ocupat de comunicarea USR în perioada în care șefa partidului era Elena Lasconi. A fost chiar purtătoarea de cuvânt a partidului. În noiembrie 2025, Răduca a fost numită șefa de cabinet a ministrului economiei de atunci, Radu Miruță. Ulterior, numele său apare și în Consiliul de Administrație al Orange.

Liviu Popescu este fost consultant al USR. În prezent, el este mâna dreaptă a purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Popescu a fost director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune și fost redactor-șef al știrilor TVR.

Cine sunt oamenii implicați în sceneta Ponta-Nicușor Dan-Coldea

Procurorii DIICOT au făcut mai multe audieri în scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi în 2025, cu 3 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidata USR susținea că Nicușor Dan și Victor Ponta s-au întâlnit cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București.

Procurorii cred că fotografiile care au fost publicate de Elena Lasconi în care i-ar fi arătat pe candidații Nicușor Dan și Victor Ponta întâlnindu-se cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București, ar fi fost realizate chiar de una dintre echipele care au lucrat în campania din 2025, în realizarea fotografiilor fiind implicate mai multe persoane care s-au „mascat”, au făcut fotografiile, dar au și închiriat locația din Tunari, Ilfov, scrie Mediafax.

În scandalul pozelor din campanie ar fi implicați, potrivit unor surse judiciare:

- Bicuţi Andrei-Gabriel, fondatorul și administratorul Training Private Grup SRL, o firmă de serviciu suport întreprinderi, înființată în 2023

- Bicuți Gheorghe-Liviu, fondator Creative & Innovative Management SRL, o firmă înființată în 2016, tot pentru servicii suport întreprinderi

- Mihai Cojocaru, de la CStudio Ro Film Production SRL unul dintre operatorii care au lucrat în campanie cu președintele Nicușor Dan, prieten cu Andrei Bicuți și colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți;

- Dobre Marius-Adrian, colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți;

- Bratu Răzvan-Florin;

- Năstăsoiu Alexandru-Cristian;

- Pop Alex-Gabriel, operator.

„Persoanele care au interpretat cele trei personaje au fost identificate și audiate, respectiv:

⁠ ⁠Bratu Răzvan-Florin(Dan Nicușor – Daniel),

⁠ ⁠⁠Năstăsoiu Alexandru-Cristian, (Victor Ponta)

⁠ ⁠⁠Cojocaru Marian, (Coldea Mihail – Florian)”

Ponta, audiat deja în dosar

Fostul premier Victor Ponta a anunțat vineri, 3 aprilie, pe Facebook, că a fost audiat la DIICOT, în calitate de parte vătămată, într-un dosar care vizează fotografiile controversate apărute în campania prezidențială din 2025. Cazul are legătură cu imaginile prezentate anul trecut de Elena Lasconi, în care apăreau Victor Ponta, Nicușor Dan și Florian Coldea, într-o presupusă întâlnire

Fostul premier afirmă că anchetatorii au făcut progrese semnificative în acest caz.

„DIICOT i-a depistat pe cei care au participat la falsificarea pozelor (…) Au patru suspecți: trei tineri și unul mai în vârstă”, a declarat Ponta, precizând că nu îi cunoaște pe aceștia, dar că așteaptă să se stabilească cine ar fi stat în spatele operațiunii.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a susținut că imaginile ar fi influențat rezultatul alegerilor și a cerut clarificări privind persoanele care ar fi finanțat și organizat acțiunea.

„Nu e vorba doar de poze falsificate, aștept ca cei patru să zică cine i-a angajat, cine i-a plătit. Că cine a avut de câștigat de pe urma asta se știe. Cine sunt cei care au prostit-o pe madam Lasconi. S-a schimbat istoria României și eu vreau să aflu ce s-a întâmplat acolo”, a mai spus fostul premier în video.

Pozele lui Lasconi

Pe 1 mai 2025, în ultimele zile de campanie și cu 3 zile înaintea primului tur de scrutin al prezidențialelor, Elena Lasconi, candidata USR, a publicat pe Facebook patru fotografii separate. Ea a susținut că acestea surprind o presupusă întâlnire secretă care ar fi avut loc în decembrie 2024 între: Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, Victor Ponta, fost premier și candidat la Președinție și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI.

Lasconi a sugerat că cei trei ieșeau din aceeași casă, cerând explicații publice despre legăturile dintre aceștia. Scopul postării a fost de a asocia imaginea lui Nicușor Dan cu figuri controversate („sistemul”), încercând să influențeze opțiunile electoratului de dreapta.

Replica celor vizați a fost imediată: Nicușor Dan și Victor Ponta au negat orice întâlnire, calificând imaginile drept „falsuri grosolane” și „fake-uri prost executate”.

La acel moment, experți în imagine au indicat „dovezi evidente” de manipulare digitală, sugerând că figurile (în special cea a lui Nicușor Dan) au fost introduse artificial în cadre.

Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au depus plângeri penale împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune.

Pe 2 mai 2025, Nicuşor Dan a anunţat că a depus plângere împotriva Elenei Lasconi pentru alterare de conţinut informatic, fals informatic şi înşelăciune, după ce aceasta a publicat mai multe imagini care sugerau că s-ar fi întâlnit cu fostul prim-adjunt de la SRI Florian Coldea.

„Prima dintre infracțiuni este de competența specială a DIICOT și de aceea am venit la DIICOT: alterare de conținut informatic”, a spus Dan, menționând că a solicitat și efectuarea unei expertize tehnice informatice.

„Întrebarea este cui ajută această mizerie: sistemului condus de Marcel Ciolacu și interfaței sale Crin Antonescu”, a declarat Nicușor Dan în fața Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Buletin de București a descoperit ulterior că respectiva locație, unde apar făcute fotografiile, se afla în comuna Tunari, Ilfov, și se numește Vila 13. Casa era disponibilă spre închiriere pe platforme online de tip Airbnb și Booking.