Averea generalului Ioniță, găsit mort după scandalul cu amanta. Pensia uriașă pe care o încasa și afacerile soției

Detalii noi ies la iveală în cazul generalului-locotenent Dorin Ioniță, fost comandant al Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, găsit mort vineri dimineață, într-un imobil din Prahova, după implicarea sa într-un conflict cu o femeie cu care ar fi avut o relație extraconjugală.

Dorin Ioniță ar ar fi avut o relație extraconjugală Foto: Captură video Monitorul Apărării / Facebook

Surse apropiate familiei susțin că veniturile acestuia ar fi fost considerabile, iar afacerile soției ar fi completat o situație financiară impresionantă, potrivit CANCAN.RO.

Generalul ar fi beneficiat de o pensie de peste 40.000 de le, iar sursele citate de aceeiași publicație bafirmă că soția sa ar fi administrat de ani buni o afacere în complexul Dragonul Roșu, despre care se spune că ar fi fost extrem de profitabilă.

Magazinul avea o clientelă numeroasă, iar produsele comercializate ar fi fost replici ale unor branduri cunoscute de genți.

Surse citate susțin că fostul general ar fi avut „pile la vamă”, relații care ar fi permis aducerea în țară a unor produse contrafăcute de tip „clasa A”, mărfuri pe care alți comercianți nu le-ar fi putut introduce pe piață. Aceste articole ar fi ajuns direct în magazinul din Dragonul Roșu, contribuind la profitul afacerii.

Veniturile consistente ale familiei s-ar reflecta și în proprietățile deținute. Locuința din Păulești, județul Prahova, unde generalul a fost găsit fără viață, este descrisă de surse drept un adevărat palat, cu investiții majore în interior și dotări de lux.

Femeia cu care generalul ar fi dus o viață paralelă ar fi locuit, ani la rând, într-o proprietate a familiei Ioniță

Lista proprietăților nu s-ar fi oprit aici. Alice, femeia cu care generalul ar fi avut o relație de aproximativ zece ani, ar fi locuit într-un apartament din Voluntari, aflat în apropierea casei familiei din Pipera. Sursele susțin că imobilul ar fi fost cumpărat chiar de Dorin Ioniță și soția sa, cu intenția ca, în timp, să rămână moștenire pentru cei doi copii.

Ce s-a întâmplat în orele de dinaintea morții generalului

Amintim că femeia identificată drept Alice, în vârstă de 46 de ani, ar fi activat în trecut la CSA Steaua București, în secția de scrimă, la proba de floretă. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, între ea și generalul Dorin Ioniță ar fi izbucnit un conflict joi seară, în Voluntari, în jurul orei 20:00. Disputa ar fi degenerat, iar femeia ar fi sunat la 112, reclamând că a fost agresată fizic.

Surse citate de presă susțin că la incident ar fi fost prezentă și soția generalului, în vârstă de 60 de ani. Ulterior, în spațiul public au apărut imagini care ar surprinde momentul agresiunii.

La câteva ore după conflict, la ora 01:24, soția generalului a sunat la 112, anunțând că Dorin Ioniță plecase de acasă având asupra lui un pistol pe care îl deținea legal. Polițiștii au început verificările pentru a-l localiza.

În dimineața de 11 septembrie, o rudă a observat mașina generalului în Păulești și a alertat autoritățile. Echipajele sosite la fața locului au găsit locuința încuiată, iar bărbatul nu răspundea nici la telefon, nici la ușă. Polițiștii au intrat în casă și l-au descoperit pe Dorin Ioniță decedat, cu o plagă prin împușcare. Lângă el se afla o armă letală de calibru 9x19 mm. Anchetatorii iau în calcul, ca ipoteză principală, sinuciderea, însă cauza exactă urmează să fie stabilită prin necropsie.

Cariera generalului Dorin Ioniță

Dorin Ioniță a avut o carieră de decenii în Armata Română, ocupând funcții importante de comandă. A condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” între 2017 și 2023. A participat la misiuni internaționale, inclusiv ca observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii ONU MONUSCO. În 2019, ca general-maior, a coordonat Parada Militară Națională de 1 Decembrie. A fost și șef al Direcției Instrucție și Doctrină.

La 31 iulie 2023, a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, prin decret prezidențial, și a fost decorat cu distincții ale statului român, inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”.

Ancheta privind moartea sa continuă.