Elena Lasconi, avertisment pentru Nicușor Dan: „Cred că veți fi primul președinte demis din istoria României”. Ce-i recomandă șefului statului

Elena Lasconi îl avertizează pe președintele Nicușor Dan că ar putea să fie demis din cauza greșelilor majore pe care le face, acuzându-l că nu-și asumă responsabilitatea pentru ele.

Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale de două ori, în 2024 și 2025, îl acuză dur într-o postare pe pagina sa de Facebook pe președintele Nicușor Dan, cătuia îi reproșează că nu își asumă responsabilitatea deciziilor luate greșit.

”Am urmărit în tăcere, dar uneori tăcerile urlă și dor. Cât de greu e să-ți asumi responsabilitatea propriilor decizii? Cât de greu e să ieși în fața oamenilor și să spui: "am fost stupid, am greșit"? Domnule președinte, românii iartă. Important este să fii sincer, credibil, uman. Știu că aceste calități vă lipsesc, dar sunteți "șeful țării", aveți un întreg aparat la dispoziție. Îl puteți folosi pentru reparat greșeli”, spune în postare Elena Lasconi.

Primărița de la Câmpulung îl avertizează în continuare pe șeful statului că ar putea să fie demis de popor, tocmai pentru greșelile făcute în ultima perioadă și îi transmite că nu de matematică are nevoie la Cotroceni, ci de onoare.

”Eu vă cunosc, din păcate. Dacă nu ieșiți acum, în al 12-lea ceas, în fața românilor, asumându-vă responsabilitatea propriilor decizii, cred că veți fi primul președinte demis din istoria României. Nu mai ține cu lașitatea. Nu poți să arăți mereu cu degetul în altă parte, nu poți să dai vina la infinit pe unul și pe altul. Deciziile vă aparțin. Fiți responsabil! La Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie. La Cotroceni ai nevoie de demnitate, empatie, diplomație și de onestitatea clamată de dumneavoastră. Onoarea de a lucra pentru binele oamenilor nu înseamnă să te plimbi dintr-o țară în alta cu SPP-ul după tine și să te rupi de popor. Onoarea se naște doar din integritate. Nu ai cum să lupți pentru ceva dacă nu iubești acel ceva. Nu ai cum să lupți pentru România dacă ea nu îți curge în vene. Măcar luați niște lecții de actorie ca să puteți duce la capăt acest mandat fără să ne trezim cu crize permanente”, mai scrie Lasconi.

În final, fosta contracandidată a lui Nicușor Dan îi face și o urare președintelui, concluzionând că ”România onestă” proclamată de președinte suferă.

”În rest, să fiți sănătos, că belele curg gârlă! M-am gândit să închei cu o urare din povestea lui Ion Creangă pentru că, domnule președinte, sunteți pe cale să deveniți un personaj de poveste. Doar de dumneavoastră depinde dacă vreți să fiți ăla bun sau ăla rău. România onestă trece printr-o mare încercare”, a mai precizat Elena Lasconi.

I-a mai transmis semnale

Nu este prima dată când Lasconi spune că Nicușor Dan ar putea fi demis. În septembrie 2025, ea a susținut într-un interviu televizat că frica și ura au pus stăpânire pe țară, iar acestea sunt manipulate de un sistem puternic, care controlează scena politică din umbră.

„Conduce același sistem care a lucrat puternic anul trecut. Sunt sigură că au mare influență Serviciile. Sistemul s-a folosit de frica ce a cuprins întreaga țară. Frica este o emoție extrem de puternică. S-a folosit și la Revoluție, s-a folosit de multe ori. Acum este un alt sentiment rău pe care îl resimt, și anume ura. Sistemul este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară. Chestiile astea de ură și de răutate nu fac bine pentru România. Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”, a declarat fosta candidată la prezidențiale.

Lasconi susținea atunci că președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat și demis înainte de a-și termina mandatul. „O să ducă AUR la 80%. Acum e la 40%. Pot crede absolut orice, inclusiv asta (că Dan va fi demis). E foarte periculos ce fac cei de la guvernare”, a mai spus primărița.

Nicușor Dan a câștigat turul II al alegerilor prezidențiale din mai 2025, când l-a învins pe George Simion, strângând votanți în special de la Crin Antonescu și Elena Lasconi.

La scrutinul din noiembrie-decembrie 2024, Elena Lasconi a reușit performanța de a intra în turul II și ar fi trebuit să-l înfrunte în finala prezidențaială pe Călin Georgescu, însă pe 6 decembrie Curtea Constituțională a României a anulat alegerile.