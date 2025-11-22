search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Detalii despre concurenta de la Miss Universe, care a căzut de pe scenă și a ajuns la Terapie Intensivă. „Nu se simte atât de bine"

Publicat:

Gabrielle Henry, reprezentanta Jamaicăi la Miss Universe, rămâne internată în secția de terapie intensivă, la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară.

Gabrielle Henry, miss Jamaica FOTO: Instagram
Gabrielle Henry, miss Jamaica FOTO: Instagram

Incidentul s-a produs pe 19 noiembrie în Thailanda, în timp ce concurenta purta o rochie portocalie strălucitoare și pantofi cu toc înalt.

Medicul şi avocatul în vârstă de 28 de ani, Gabrielle Henry, a căzut brusc de pe scenă, după cum se poate vedea în videoclipul postat pe reţelele de socializare

Accidentul a determinat absența lui Henry de la evenimentul Miss Universe desfășurat joi, 20 noiembrie, potrivit people.

Potrivit unui comunicat al Miss Universe Jamaica Organization, sora concurentei, dr. Phylicia Henry-Samuels, și mama acesteia, Maureen Henry, se află în Thailanda alături de Gabrielle.

„Gabby nu se simte atât de bine pe cât ne-am fi dorit, însă spitalul continuă să o trateze corespunzător”, a transmis dr. Henry-Samuels.

Medicii au stabilit că Gabrielle va rămâne în terapie intensivă cel puțin șapte zile, pentru monitorizare și îngrijiri specializate.

Organizația Miss Universe Jamaica a cerut publicului și utilizatorilor de social media să evite comentariile negative sau speculațiile care ar putea provoca stres familiei și să continue să o susțină pe Gabrielle „în rugăciuni, dragoste și speranță”.

La scurt timp după incident, Gabrielle a fost transportată la spitalul Paolo Rangsit din Thailanda.

Potrivit organizației, aceasta nu prezintă răni care să-i pună viața în pericol, iar Raul Rocha, proprietarul Miss Universe, a declarat că a vizitat-o și că „nu are oase fracturate” și se află „sub îngrijire de calitate”.

