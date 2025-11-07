Video Cine este tânăra care va reprezenta România la Miss Universe 2025, în Thailanda

Cătălina Jacob, o tânără de 28 de ani originară din Bacău, a fost desemnată reprezentanta României la prestigiosul concurs Miss Universe 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Thailanda.

Originară din Bacău, dar crescută în Italia, Cătălina are dublă cetățenie româno-italiană și își împarte timpul între Milano și Bacău. La doar 18 ani, s-a stabilit în Milano, unde a studiat psihologia și comunicarea, domenii care au contribuit la formarea sa profesională în modelling și branding personal.

Cătălina a defilat pe podiumurile Fashion Week din Milano, Paris, New York și Dubai, colaborând cu branduri internaționale de haine și bijuterii. În 2024, a participat la Miss Universe Abruzzo (Top 5), iar apoi a obținut locul al treilea la Miss Universe Italia, performanță care i-a adus și mai multă vizibilitate pe scena internațională.

În cadrul finalei naționale Miss Universe România 2025, desfășurată pe 2 octombrie la București, Cătălina a fost aleasă câștigătoare dintre cele 29 de concurente. De asemenea, Cătălina s-a clasat în top 5 la Miss Univers Italia 2024, ceea ce îi conferă o șansă importantă la o performanță remarcabilă la nivel mondial, scrie Deșteptarea.

În declarațiile sale, Cătălina a subliniat importanța de a inspira tinerele din România: "Sper să inspir femeile tinere din țara mea să creadă în ele și să pășească pe propriul lor drum cu încredere". Implicată activ în proiecte de voluntariat și colaborări cu fundații afiliate UNICEF, Cătălina promovează valori de responsabilitate socială și empatie.

De asemenea, tânăra a fondat propriul brand de haine și pălării la Milano, care îi poartă numele.

În acest an, Miss Universe 2025 va reuni peste 100 de concurente din întreaga lume, toate aspirând la coroana deținută în prezent de Victoria Kjær Theilvig. Evenimentul, organizat de Miss Universe Organization (MUO), promite o finală spectaculoasă, unde personalitatea, inteligența și implicarea socială vor conta la fel de mult ca frumusețea.