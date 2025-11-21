Video Titlul de Miss Universe 2025 a fost câștigat de Fatima Bosch din Mexic, concurenta umilită de organizatori

Fatima Bosch, din Mexic, a fost desemnată Miss Universe în cadrul ceremoniei desfășurate la Bangkok, încheind un sezon de concursuri internaționale de frumusețe marcat de controverse și tensiuni între organizatori și concurente, relatează BBC.

→ Imaginea 1/4: Miss Mexic Fatima Bosch FOTO Profimedia

Tânăra de 25 de ani a atras atenția publicului la începutul lunii noiembrie, când a părăsit un eveniment după ce un oficial thailandez a certat-o public și a amenințat să descalifice susținătorii ei. Această situație a fost urmată, o săptămână mai târziu, de demisia a doi membri ai juriului, unul dintre ei acuzând organizatorii de trucarea competiției.

Rezultatul final, care a dus la victoria lui Bosch, a stârnit imediat reacții mixte online. Mulți mexicani și susținători ai gestului ei au sărbătorit succesul, însă unii au speculat că titlul i-a fost acordat pentru a compensa scandalul anterior.

Pe podium, Miss Thailand Praveenar Singh a ocupat locul doi, iar Miss Venezuela Stephany Abasali pe trei, urmate de Miss Philippines Ma Ahtisa Manalo și Miss Cote d'Ivoire Olivia Yace.

Drama a continuat în culise: Miss Bosch a fost certată de mogulul media thailandez și organizatorul concursului, Nawat Itsaragrasil, pentru că nu a postat materiale promoționale. Când ea a contestat situația, oficialul a chemat securitatea și a amenințat să descalifice susținătorii ei, ceea ce a determinat-o pe Bosch să părăsească sala, fiind urmată de alte concurente în semn de solidaritate. Miss Universe Organization a condamnat comportamentul oficialului ca fiind „malicious”.

Tensiunile au continuat și în rândul juriului: Omar Harfouch și Claude Makelele s-au retras, Harfouch acuzând preselectarea finaliștilor. Organizația Miss Universe a respins acuzațiile, precizând că niciun grup extern nu a fost autorizat să selecteze finaliștii.

În timpul preliminariilor, Miss Jamaica a suferit o căzătură pe scenă, fiind transportată la spital, însă fără răni grave.

Experții atrag atenția asupra diferențelor culturale și strategice dintre proprietarii thailandezi și mexicani ai concursului, care au dus la un management fragmentat și confuz pentru public. În ultimii ani, organizatorii au făcut modificări importante, permițând participarea femeilor transgender, căsătorite sau cu copii și eliminând limita de vârstă pentru concurente.

În ciuda audiențelor în scădere, Miss Universe rămâne popular în America Latină și Asia de Sud-Est, unde concursul poate reprezenta o cale de afirmare și carieră pentru participante. Organizatorii încearcă să transforme competiția într-un brand multimedia adaptat pentru rețele sociale și e-commerce, dar rămân critici care consideră că paginile de frumusețe continuă să obiectiveze femeile.

„Miss Universe nu are valoare dacă nu promovează și nu sprijină femeile care concurează”, a declarat Paula Shugart, fostă președintă a organizației.