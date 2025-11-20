Video Miss Jamaica a căzut de pe podium și a ajuns la spital în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe

Miss Jamaica a suferit o căzătură şocantă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară.

Dr. Gabrielle Henry defila pe scenă într-o rochie lungă, portocalie, când a căzut brusc de pe scenă, după cum se poate vedea în videoclipul postat pe reţelele de socializare. Un alt videoclip arată o persoană care este transportată pe targă, scrie News.

Într-o declaraţie pentru USA Today miercuri, Organizaţia Miss Universe a menţionat că preşedintele său, Raúl Rocha Cantú, a vizitat-o pe Henry şi a relatat că aceasta se află într-o stare stabilă după ce a suferit „câteva răni minore”. Ea primeşte îngrijiri medicale la un spital din Bangkok, unde va rămâne sub observaţie peste noapte.

„Am fost acolo cu familia ei şi cu ea şi, din fericire, nu are oase rupte şi este îngrijită corespunzător”, a scris Cantú pe Instagram.

Medicul şi avocatul în vârstă de 28 de ani urma să participe la cea de-a 74-a ediţie a concursului, vineri, care este deja marcată de scandaluri.

La începutul lunii noiembrie, organizaţia a fost criticată după ce directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, a catalogat-o pe Miss Mexic, Fátima Bosch, „proastă” în timpul unui discurs transmis în direct către concurente pe 4 noiembrie.

Miss Universe Mexic a caracterizat ulterior evenimentele, care au inclus o ieşire din sală a celorlalte concurente, ca fiind „inacceptabile”. În ciuda scuzelor pline de lacrimi ale lui Itsaragrisil, Cantú, preşedintele concursului, a răspuns la reacţiile negative anunţând o serie de sancţiuni care îl restricţionează şi îl exclud aproape complet pe Itsaragrisil de la evenimentele celui de-al 74-lea concurs.

Marţi, un judecător al concursului s-a retras brusc înainte de eveniment. Compozitorul Omar Harfouch a făcut mai multe acuzaţii cu privire la integritatea concursului global al organizaţiei, inclusiv că un „juriu improvizat” a selectat finalistele fără prezenţa celor opt „membri reali ai juriului” şi că a avut o „conversaţie lipsită de respect” cu Cantú cu privire la „lipsa de transparenţă în procesul de votare al Miss Universe”. Organizaţia a negat public acuzaţiile sale.