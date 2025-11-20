search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Miss Jamaica a căzut de pe podium și a ajuns la spital în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe

0
0
Publicat:

Miss Jamaica a suferit o căzătură şocantă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară.

Miss Jamaica a căzut de pe podium FOTO: X
Miss Jamaica a căzut de pe podium FOTO: X

Dr. Gabrielle Henry defila pe scenă într-o rochie lungă, portocalie, când a căzut brusc de pe scenă, după cum se poate vedea în videoclipul postat pe reţelele de socializare. Un alt videoclip arată o persoană care este transportată pe targă, scrie News.

Într-o declaraţie pentru USA Today miercuri, Organizaţia Miss Universe a menţionat că preşedintele său, Raúl Rocha Cantú, a vizitat-o pe Henry şi a relatat că aceasta se află într-o stare stabilă după ce a suferit „câteva răni minore”. Ea primeşte îngrijiri medicale la un spital din Bangkok, unde va rămâne sub observaţie peste noapte.

„Am fost acolo cu familia ei şi cu ea şi, din fericire, nu are oase rupte şi este îngrijită corespunzător”, a scris Cantú pe Instagram.

Medicul şi avocatul în vârstă de 28 de ani urma să participe la cea de-a 74-a ediţie a concursului, vineri, care este deja marcată de scandaluri.

La începutul lunii noiembrie, organizaţia a fost criticată după ce directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, a catalogat-o pe Miss Mexic, Fátima Bosch, „proastă” în timpul unui discurs transmis în direct către concurente pe 4 noiembrie.

Miss Universe Mexic a caracterizat ulterior evenimentele, care au inclus o ieşire din sală a celorlalte concurente, ca fiind „inacceptabile”. În ciuda scuzelor pline de lacrimi ale lui Itsaragrisil, Cantú, preşedintele concursului, a răspuns la reacţiile negative anunţând o serie de sancţiuni care îl restricţionează şi îl exclud aproape complet pe Itsaragrisil de la evenimentele celui de-al 74-lea concurs.

Marţi, un judecător al concursului s-a retras brusc înainte de eveniment. Compozitorul Omar Harfouch a făcut mai multe acuzaţii cu privire la integritatea concursului global al organizaţiei, inclusiv că un „juriu improvizat” a selectat finalistele fără prezenţa celor opt „membri reali ai juriului” şi că a avut o „conversaţie lipsită de respect” cu Cantú cu privire la „lipsa de transparenţă în procesul de votare al Miss Universe”. Organizaţia a negat public acuzaţiile sale.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
Ce scrie presa italiană despre un eventual baraj între Azzurri și România pentru CM 2026: „Echipa nu e spectaculoasă”
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în practică la Institutul Fundeni, pentru mafia deșeurilor
fanatik.ro
image
Metoda prin care „Rechinul” Florian Tudor își amână de 4 ani extrădarea în România. Temutul interlop a determinat suspendarea unei judecătoare în Mexic
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041
antena3.ro
image
Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
playtech.ro
image
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Răspuns "usturător" pentru Donald Trump
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Scriitorul Cornel Ungureanu s-a stins din viață la 82 de ani
kanald.ro
image
O companie aeriană europeană a intrat în faliment, mii de bilete anulate și concedieri. În România...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Planul secret făcut de SUA cu Rusia. Trump îi va cere Ucrainei să capituleze
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu bebelușul de trei luni și sora lui de 1 ani și 7 luni violați de părinți și puși pe TikTok
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia (8) jpg
Kate Middleton și Prințul William, revenire de nota 10 pe covorul roșu! Îmbrăcată în catifea verde, prințesa și-a evidențiat talia
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!