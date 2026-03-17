Dani Mocanu va executa 4 ani de închisoare. Decizie definitivă a instanței supreme în cazul tentativei de omor

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au epuizat ultima șansă de a scăpa de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins recursul. Artistul rămâne cu pedeapsa de 4 ani de detenție pentru tentativa de omor comisă într-o benzinărie, sentința fiind de data aceasta finală și fără nicio altă cale de atac.

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au analizat marți recursul în casație depus de Dani Mocanu și de fratele său, Ionuț Nando Mocanu, potrivit Agerpres. Această cale extraordinară de atac a fost ultima încercare a celor doi de a anula condamnările primite pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Totuși, instanța a respins solicitarea ca fiind „nefondată”, ceea ce înseamnă că hotărârile pronunțate anterior rămân neschimbate. Astfel, decizia instanței este definitivă, punând punct unui proces care a durat mai bine de trei ani.

Pedepse grele pentru frații Mocanu

Cea mai recentă decizie confirmă sentința dată în noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov. Potrivit acelei hotărâri, Dani Mocanu are de ispășit o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu executare. Fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă mult mai aspră, fiind condamnat la 7 ani de închisoare pentru implicarea în același incident violent. Problemele legale ale celor doi au început în vara anului 2022, după un conflict sângeros izbucnit într-o benzinărie din Pitești. Anchetatorii au stabilit că aceștia au bătut un bărbat cu o rangă în noaptea de 18 spre 19 august, agresiunea fiind atât de gravă încât a necesitat intervenția rapidă a polițiștilor în urma unui apel la numărul de urgență 112.

Deși au încercat să evite rigorile legii părăsind România înainte ca sentința să fie pronunțată, frații Mocanu au fost localizați în Italia. Autoritățile române au acționat imediat pentru a obține aducerea lor în țară, demarând procedurile internaționale de extrădare. Eforturile poliției au dat roade la începutul lunii martie a acestui an, când instanţa supremă din Italia a decis definitiv predarea şi aducerea lor în România. În prezent, cei doi urmează să își execute pedepsele în sistemul penitenciar românesc.