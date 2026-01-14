Recurs la Curtea Supremă: Dani Mocanu și fratele său vor anularea condamnărilor

Dani Mocanu și fratele său au depus la Curtea Supremă din România o cerere de recurs în casație, prin care solicită anularea condamnărilor definitive primite pentru tentativă de omor. Cererea lor vine în paralel cu procedura de extrădare din Italia, unde cei doi se află în prezent în arest la domiciliu.

Atât Dani Mocanu, cât și fratele său, Ionuț, au depus o cale extraordinară de atac, invocând presupuse erori comise de instanțele care i-au judecat anterior, potrivit Digi24. Până în acest moment, nu a fost stabilit un termen pentru judecarea recursului în casație. Magistrații verifică, în prezent, dacă cererea îndeplinește condițiile legale pentru a fi analizată.

Extrădarea, în așteptare în Italia

Cererea de anulare a condamnării vine în paralel cu procedura de extrădare din Italia. Autoritățile române au solicitat predarea celor doi, însă Curtea de Apel din Napoli a amânat judecarea cererii, stabilind un nou termen pentru 20 ianuarie. În prezent, cei doi se află în arest la domiciliu.

Condamnări pentru violență și alte infracțiuni

La începutul lunii noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Faptele datează din 2022, când artistul ar fi agresat cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din Pitești. În același dosar, fratele său, Ionuț Mocanu, a primit șapte ani de închisoare cu executare.

Anterior, Dani Mocanu mai fusese condamnat la șase ani și cinci luni pentru infracțiuni precum proxenetism și spălare de bani. Această pedeapsă nu a mai fost executată, întrucât faptele s-au prescris.