Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
Se complică extrădarea fraților Dani și Nando Mocanu. Un renumit avocat italian a intrat pe fir

Publicat:

Expert în extrădări și cunoscut pentru relațiile sale cu membri ai cartelurilor columbiene, avocatul italian Alexandro Maria Tirelli a explicat strategia pe care o va folosi în apărarea lui Dani și Nando Mocanu.

Dani Mocanu FOTO: Facebook/Dani Mocanu
Dani Mocanu FOTO: Facebook/Dani Mocanu

Cazul extrădării celor doi frați, condamnați în România pentru tentativă de omor, capătă o miză juridică majoră în Italia după ce apărarea a fost preluată de avocatul Alexandro Maria Tirelli, specialist în drept penal internațional și una dintre cele mai cunoscute figuri în procedurile de extrădare, potrivit Mediafax. 

Avocatul italian a detaliat pe blogul său criteriile pe care judecătorii italieni le vor lua pentru a decide dacă frații Mocanu vor fi sau nu extrădați în România.

„Extrădarea este întotdeauna o procedură complexă. Fiecare detaliu poate schimba întregul rezultat”, scrie Tirelli, spunând că evaluarea începe cu verificarea modului în care a fost desfășurat procesul din România. Potrivit lui Tirelli, instanțele italiene trebuie să confirme că inculpații „beneficiază de un tratament conform standardelor europene”.

Ce spune avocatul despre extrădare

Condițiile de detenție din România vor fi supuse unei analize detaliate de către magistrații italieni, anunță avocatul. „Legislația europeană impune garanții minime de sănătate și siguranță, iar dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată”, explică Tirelli.

Apărarea intenționează să insiste și pe gradul de integrare al fraților în Italia, prezentând eventuale activități ale celor doi, legături familiale sau motive de stabilire pe teritoriul italian. Toate aceste elemente pot influența decizia Curții de Apel în sensul refuzării extrădării.

Avocatul a transmis că cererea de extrădare formulată de autoritățile române trebuie să fie corectă din toate punctele de vedere. „Orice eroare formală sau de fond poate afecta decizia finală. Vor fi analizate documentele, traducerile, notificările și actele oficiale”. Tirelli precizează și că instanța italiană va verifica și dacă pedeapsa cerută este proporțională.

Instanța va analiza și aspecte umanitare

Magistrații vor lua în calcul și eventualele elemente umanitare, ca să stabilească dacă predarea în România a lui Dani și Nando Mocanu ar putea să le afecteze drepturi esențiale: „Apărarea va prezenta elemente legate de sănătate, de viața de familie sau situații personale sensibile. Curtea trebuie să verifice dacă extrădarea ar putea încălca drepturi fundamentale”, spune avocatul italian.

Cazul rămâne intens mediatizat și în Italia din cauza notorietății persoanelor implicate, însă avocatul amintește că „fiecare persoană are dreptul la o apărare completă, fără prejudecăți sau presiuni externe”. Cei doi fraţi au agresat violent un bărbat într-o benzinărie, atacul fiind atât de puternic încât victima a suferit o fractură de craniu. Curtea de Apel i-a condamnat definitiv pe 6 noiembrie 2025 la 4 respectiv 7 ani de închisoare. În aceeaşi zi poliţia i-a dat în urmărire generală după ce nu au mai fost găsiţi la domiciliu.

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în Italia, în casa tatălui lor din Napoli, până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România.

Cei doi au fost reținuți în Italia, pe 10 noiembrie, după ce România i-a dat în urmărire internațională.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, joi, 6 noiembrie, numai că, atunci când poliţiştii s-au prezentat la domiciliul acestora din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, cei doi dispăruseră deja.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, fratele său și alți doi complici au bătut cu ranga și cu pumnii doi bărbați la o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Una dintre victime a avut nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă victimă a necesitat șase zile de îngrijiri medicale.

