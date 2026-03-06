search
Vineri, 6 Martie 2026
Dani Mocanu, încercări disperate de a evita închisoarea în România. Miza ultimelor demersuri: anularea condamnării înainte de executarea completă

Decizia autorităților italiene de a-l preda pe Dani Mocanu statului român îl aduce pe manelist tot mai aproape de executarea pedepsei de 4 ani de închisoare, stabilită definitiv de Curtea de Apel Brașov în noiembrie anul trecut. Totuși, în paralel cu procedura de extrădare, artistul continuă să caute căi juridice prin care să scape de condamnare.

Nando și Dani Mocanu FOTO: Facebook
Nando și Dani Mocanu FOTO: Facebook

Curtea Supremă de Casație de la Roma a hotărât definitiv predarea către autoritățile române a lui Dani Mocanu și a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu, ambii condamnați în dosarul privind tentativa de omor din 2022, petrecută într-o benzinărie din Pitești.

Imediat ce judecătorii de la instanța supremă italiană au dat verdictul, cei doi frați Mocanu au fost luați în custodie și nu vor mai rămâne nesupravegheați până în momentul în care o escortă a poliției din România îi va prelua pentru a-i aduce în țară, potrivit unor surse oficiale din Ministerul român al Justiției, relatează Știtile ProTV.

Potrivit acelorași surse, este foarte posibil ca această predare efectivă către justiția din România să se petreacă în maximum 10 zile, așa că, din momentul în care se vor întoarce în țară, ei vor ajunge într-o închisoare pentru a-i spăși pedepsele.

Cum încearcă Dani Mocanu să evite pedeapsa

Deși extrădarea este inevitabilă, manelistul nu renunță la lupta juridică. În ianuarie, el a depus la Înalta Curte de Casație și Justiție un recurs în casație, o cale extraordinară de atac prin care încearcă să obțină anularea condamnării definitive.

Demersul nu suspendă executarea pedepsei, însă reprezintă ultima încercare a lui Dani Mocanu de a răsturna hotărârea Curții de Apel Brașov. Practic, artistul mizează pe o eventuală eroare de procedură sau pe un viciu de legalitate care ar putea duce la rejudecarea dosarului.

Miza reală: anularea condamnării înainte de executarea completă

Pentru Dani Mocanu, recursul în casație este singura portiță pentru a evita să execute întreaga pedeapsă. În cazul în care  Înalta Curte ar admite cererea, condamnarea ar putea fi anulată sau trimisă spre rejudecare, ceea ce i-ar oferi timp și șansa unei soluții mai favorabile.

Însă până la o eventuală decizie a instanței supreme, artistul va fi deja încarcerat în România, alături de fratele său, care are de executat 7 ani de închisoare.

