Manelistul Dani Mocanu şi fratele său vor fi extrădaţi şi aduşi în România. Decizia este definitivă

Manelistul Dani Mocanu și fratele său urmează să fie aduși în România, după ce instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea lor către autoritățile române. Decizia marchează încheierea procedurii judiciare desfășurate în Peninsulă și deschide calea pentru continuarea demersurilor legale în țară.

Ministerul Justiției a anunțat că, joi, 5 martie 2026, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea către România a cetățenilor români Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel.

Decizia vine în urma solicitării formulate de autoritățile judiciare române și pune capăt etapelor procedurale desfășurate în Italia.

Hotărârea este executorie și nu mai poate fi atacată, ceea ce înseamnă că procedura de extrădare intră în faza de punere în aplicare.

În comunicatul transmis, Ministerul Justiției subliniază că verdictul confirmă eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre instituțiile competente din România și cele din Republica Italiană.

Oficialii români consideră că decizia reprezintă un rezultat important al eforturilor depuse în acest dosar, evidențiind capacitatea autorităților de a gestiona procedurile de predare în cadrul mecanismelor europene și bilaterale.

Potrivit cadrului legal aplicabil, în perioada următoare vor fi stabilite detaliile logistice ale transferului, iar cei doi frați vor fi aduși în România pentru continuarea demersurilor judiciare și aplicarea măsurilor dispuse de instanțele competente.

Vă reamintim că, în noiembrie 2025, cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare, în timp ce fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de șapte ani de detenție.

Sentințele au fost pronunțate în urma unui proces în care cei doi frați au fost judecați pentru implicarea într-un incident violent.

Înainte de pronunțarea sentinței, ambii frați au părăsit teritoriul României şi ulterior au fost localizaţi în Italia.

Dani și Ionuț Nando Mocanu sunt acuzați că, în anul 2022, au agresat un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești.