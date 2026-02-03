Curtea de Apel Napoli a dispus predarea fraților Mocanu către autoritățile române

Curtea de Apel Napoli a dispus, marți, 3 februarie, predarea către autoritățile române a fraților Mocanu.

Curtea de Apel Napoli a dispus marți predarea către România a fraților Dani și Nando Mocanu, condamnați la patru ani de închisoare, respectiv 7 ani de închisoare, în luna noiembrie 2025, pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Hotărârea nu e definitivă și vine în ziua când în România Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, în principiu, discutarea cererii de recurs în casaţie depusă de cei doi frați.

Cei doi vor fi aduși sub escortă în România pentru a-și ispăși pedeapsa.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit o condamnare de 4 ani, în timp ce fratele lui, Ionuţ Nando Mocanu, are de executat o pedeapsă de şapte ani.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi în Italia, de unde autorităţile române încearcă să-i aducă în ţară.

Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.