Dragoș Pîslaru, după discuţiile cu sindicatele din Educaţie: „Sunt pe post de țap ispășitor pentru lucruri care nu au fost făcute la timp”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a declarat joi, după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din Educație, că discuțiile privind legea salarizării au scos la iveală numeroase probleme, însă dialogul avansează într-o direcție constructivă. Ministrul a explicat că legea a fost preluată „ca atare”, în forma în care a fost pregătită anterior, și că nu el este responsabil pentru lacunele identificate.

„Educația este unul dintre sectoarele cruciale, pentru care avem și cea mai mare alocare – 1,750 miliarde din cele 8 miliarde disponibile în plafonul bugetar. Discuțiile sunt în direcția corectă. Nu este un proiect de lege perfect, am constatat mai multe lacune pe care sper să le corectăm împreună cu sindicatele și Ministerul Educației”, a declarat ministrul interimar în fața presei.

Dragoș Pîslaru a explicat că problemele semnalate țin atât de grila de salarizare, cât și de echivalarea unor beneficii precum gradația de merit și prima de performanță.

De asemenea, a adăugat ministrul, au fost discutate și aspecte legate de sporurile rămase în vigoare și modul în care acestea pot fi integrate în noua lege.

„Nimeni nu este bucuros pe nicio parte, dar asta arată că suntem într-o negociere onestă. Sper ca abordarea constructivă de astăzi să continue”, a spus Pîslaru, exprimându-și încrederea că proiectul va fi îmbunătățit semnificativ.

„Eu am preluat-o ca atare”

Întrebat de ce aceste discuții nu au avut loc înainte de publicarea proiectului de lege, ministrul a precizat că a preluat documentul în forma existentă, în urmă cu trei săptămâni.



„Trebuie să-i întrebați pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. Eu am preluat-o ca atare. Sunt, într-adevăr, pe post de țap ispășitor pentru lucruri care fie nu au fost făcute la timp, fie au fost făcute fără consultări robuste cu toate familiile ocupaționale. Asta fac eu acum”, a afirmat acesta.

Dragoș Pîslaru a subliniat că obiectivul său este să ofere o șansă reformei salarizării, astfel încât aceasta să fie echilibrată și să se încadreze în limitele bugetare.

Ministrul interimar al Muncii a anunțat că vineri, 29 mai, vor continua discuțiile cu reprezentanții din apărare, ordine publică și cu instituțiile autofinanțate.