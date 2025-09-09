Celebrul actor chinez Jackie Chan, noul ambasador al Expo 2027 de la Belgrad

Îndrăgitul actor chinez Jackie Chan a fost numit oficial „ambasador de brand” al Expo 2027, eveniment internațional care va avea loc în premieră în Balcanii de Vest.

Marți, 9 septembrie, la Belgrad, autoritățile sârbe au anunțat că actorul chinez Jackie Chan va reprezenta imaginea Expo 2027, expoziție specializată ce se va desfășura între 15 mai și 15 august 2027 sub sloganul „Joacă pentru umanitate – Sport și muzică pentru toți”.

Numirea lui îndrăgitului actor are loc la scurt timp după cea a campionului jamaican Usain Bolt, considerat cel mai rapid sprinter din istorie, potrivit Agerpres.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, l-a primit personal pe actor și a subliniat importanța acestui parteneriat pentru promovarea internațională a expoziției. „Carisma și energia” starului din filmele de acțiune sunt, în opinia sa, atuuri majore.

„Sunt convins că, în calitate de promotor al Expo 2027, (Chan) va oferi un sprijin puternic în prezentarea evenimentului, care va plasa țara noastră în centrul atenției la nivel mondial și va aduce lumea mai aproape de spiritul jocului, pe care EXPO îl promovează în Serbia noastră”, a scris Vucic pe rețelele sociale.

„Belgradul a devenit de mult timp o nouă casă pentru multe vedete globale, iar de această dată avem plăcerea deosebită de a-l găzdui pe celebrul @jackiechan, un om a cărui artă cinematografică continuă să inspire toate generațiile.

Este o mare onoare ca acest star de cinema global si unul dintre cei mai mari ambasadori culturali ai lumii sa reprezinte EXPO in Serbia cu carisma si energia sa.

Jackie Chan nu este la primul său „rol” de acest tip. În 2010, el a fost ambasador al Expoziției Universale de la Shanghai și a participat la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2008.

În plus, artistul născut la Hong Kong, care s-a făcut remarcat în domeniul cinematografiei în mai multe ipostaze, ca actor, cântăreț, regizor, scenarist și producător, este ambasador UNICEF din 2005.

Tensiuni interne

Suma contractului semnat cu Jackie Chan nu a fost făcută publică, dar, potrivit presei sârbe, aceasta ar fi acoperită de sponsori şi s-ar situa între 250.000 și 750.000 de dolari.

În același timp, numirea actorului vine pe fondul unor proteste şi tensiuni interne, în contextul în care Aleksandar Vucic, președinte din 2012, este acuzat de corupție și tendințe autoritariste.

Mișcarea civică Kreni-Promeni a strâns deja 120.000 de semnături adresate Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE), solicitând anularea evenimentului pe motiv că ar putea deveni o sursă de corupție.

Infrastructură nouă și planuri ambițioase

Organizarea Expo implică investiții majore: construirea unui stadion cu 52.000 de locuri, ridicarea unui complex expozițional și amenajarea unei zone comerciale moderne, prezentată drept o „oază urbană” destinată turiștilor. Serbia speră astfel să atragă vizitatori și să își consolideze poziția pe harta marilor evenimente internaționale.

Belgradul a câștigat dreptul de a organiza Expo 2027 în iunie 2023, în urma unei competiții strânse cu orașe precum San Carlos de Bariloche (Argentina), Phuket (Thailanda), Minnesota (SUA) și Malaga (Spania).