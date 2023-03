„Everything Everywhere All at Once“ a fost scris pentru Jackie Chan, dar personajul principal a devenit ulterior femeie

Marele câștigător al Premiilor Oscar 2023 are o poveste interesantă: ideea s-a născut în urmă cu 13 ani, iar producția a trecut prin mai multe schimbări.

„Everything Everywhere All at Once“ a câștigat nu mai puțin de șapte trofee la gala Oscar 2023, inclusiv pentru Cel mai bun film, Cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh) și Cea mai bună regie (Daniel Kwan și Daniel Scheinert, cunoscuți sub numele „Daniels“).

Ideea lungmetrajului s-a născut în 2010 și aparține regizorilor Daniel Kwan și Daniel Scheinert, care au început la vremea respectivă să exploreze tema Multiversului.

Pelicula urmărește o incursiune nebună în Multivers și spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn (Michelle Yeoh), care a ajuns la criza vârstei de mijloc. Ea este anchetată de Fisc și afacerea sa se află în pragul falimentului, căsnicia este în pericol să se destrame, iar relația cu fiica sa este plină de probleme. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

Filmul a fost bine primit de critici, iar „The New York Times“ l-a descris drept „un vârtej de anarhie“. Pelicula este o comedie suprarealistă, ce îmbină genul science fiction cu elemente din filme de arte marțiale și animație.

Kwan și Scheinert au început să lucreze la proiect în 2010, iar producția sa a fost anunțată în 2018. Filmările au avut loc din ianuarie până în martie 2020. Pelicula a avut încasări de 108 de milioane de dolari la nivel mondial, iar criticii au lăudat originalitatea, scenariul, regia, prestațiile actorilor, efectele vizuale și secvențele de acțiune.

→ Imaginea 1/6: Daniel Scheinert si Dan Kwan Oscar 2023 Foto Gettyimages jpg

Inițial, scenariul a fost scris pentru Jackie Chan, dar Daniels au regândit povestea și, ulterior, personajul principal a devenit femeie.

Pelicula a primit numeroase distincții la diverse gale, printre care două premii Globul de Aur, cinci premii Criticsʼ Choice (inclusiv Cel mai bun film), un premiu BAFTA, patru premii SAG (inclusiv cel mai bun ansamblu), șapte premii Independent Spirit și șapte premii Oscar (din 11 nominalizări).