Imagini cu noul Cămin Cultural pe care Andreea Esca îl deschide în Porumbacu de Sus: când va fi inaugurat

Andreea Esca a dezvăluit primele imagini cu noul proiect pe care îl dezvoltă împreună cu familia sa în Porumbacu de Sus. Vedeta pregătește deschiderea unui „Cămin Cultural” modern, un spațiu destinat întâlnirilor creative, artei și evenimentelor dedicate comunității.

Noul loc va purta numele „A lu Escana”, inspirat dintr-o expresie pe care prezentatoarea o folosea în copilărie atunci când era întrebată de localnici a cui este.

Vedeta a anunțat că spațiul își va deschide porțile în vara acestui an și că aici vor fi organizate expoziții, ateliere pentru copii și adulți, dar și evenimente culturale.

„În această vară o să deschidem porțile, la propriu și la figurat, ale unui Cămin Cultural, varianta 2026, în Porumbacu de Sus. Abia aștept să ne strângem la o cafea, în grădină, și să ne bucurăm de artiști talentați, meșteri iscusiți, expoziții emoționante și workshopuri pentru adulți și copii. Locul se va numi A ‘lu Escana , @a_lu_escana, pentru că așa răspundeam eu, în copilărie, pe uliță, când mă mai întreba câte cineva: A cui ești tu, copilă? O să vă țin la curent, cu mare drag, dar și cu multe emoții!”, a scris Andreea Esca pe Facebook, alături de câteva poze cu locația.

Proiectul este în apropierea pensiunii pe care jurnalista o deține împreună cu soțul său, Alexandre Eram, în localitatea sibiană. Cei doi au investit în zonă în urmă cu câțiva ani, iar ulterior au decis să extindă conceptul și către un spațiu cultural destinat atât localnicilor, cât și turiștilor.

Andreea Esca a povestit că ideea i-a venit după o vizită în apropiere de München, unde a descoperit un loc care a inspirat-o imediat.

„Mi s-a îndeplinit o dorință, pusă în iunie 2024, când în timpul campionatului de fotbal din Germania, am descoperit nu departe de München un loc care mi-a plăcut foarte mult și pe care mi l-am imaginat, imediat, în Porumbacu”, a mărturisit vedeta anul trecut.

Prezentatoarea a explicat că proiectul s-a dezvoltat treptat, iar împreună cu echipa implicată a decis să transforme spațiul într-un centru cultural dedicat comunității și vizitatorilor care ajung în zonă pentru drumeții sau relaxare.