Ce e mai grav pentru Ian – că a urinat pe scenă sau că e acuzat de hărțuire sexuală? Evetastick și Mălina Irimia au comentat controversele

Creatoarele de conținut Evelina Din (Evetastick) și Mălina Irimia au reacționat la controversele din jurul artistului de trap Ian, în cadrul livestream-ului „trends”, prezentat de Alexandru Negrici.

Artistul Ian, urinând pe scenă, la Arenele Romane Foto: captură video social media

„Fapta de abuz este mai gravă decât că cineva a făcut pipi într-un loc public”, a declarat Mălina Irimia, făcând referire la episodul în care artistul a urinat pe scenă, la Arenele Romane, cât și la acuzațiile de hărțuire care au urmat.

„Faptul că a urinat public e un lucru pe care, da, e foarte bine că îl sancționează societatea, e bine să-și ia amendă de la poliție, să înțeleagă că ăsta nu e un lucru permis. Dar după toată treaba asta, au ieșit public mai multe persoane care îl acuză că ar fi abuzat niște fane minore sau barely legal. Una dintre ele ar fi mers la poliție să raporteze treaba asta și a fost întoarsă din drum, pentru că trecuse termenul legal de trei luni în care ea putea să depună plângere.

Și acum, eu o zic așa, avem două situații, cu aceeași persoană, o persoană publică. Cum se face că atunci când este vorba despre un gest care se întâmplă în văzul tuturor și e peste tot suntem brigada în acțiune, dar când e vorba despre fapta de abuz… Scuze, abuzul este mai grav decât că cineva a făcut pipi într-un loc public. Pe cine ajută exact acel termen de trei luni?”, a continuat Mălina Irimia.

Alexandru Negrici a continuat într-o notă scarcastică, făcând apel la justificările obișnuite în astfel de cazuri, potrivit cărora, în lipsa termenului de 3 luni, bărbații ar putea deveni victime.

„Dar nu știi că, de fapt, femeile se mai gândesc ele așa din când în când, după zece ani, că de fapt au fost abuzate, ca să-i stoarcă pe bărbați de bani? Păi dacă n-ar exista termenul acesta de trei luni, nu ar putea fiecare să fie acuzat de absolut orice?”, a întrebat gazda.

„Nu, că mă transform în Florin Mitroi”, a replicat Mălina Irimia, în glumă.

Evetastick a completat: „Nu, dar are dreptate, așa e placa lor mereu, știm povestea.”

„Eu cred că cei care au făcut legea asta, fix la asta s-au gândit. Că dacă vine una și zice că ăla a agresat-o acum mai mult timp? Dacă chiar te-a agresat, atunci de ce nu vii la mai puțin de trei luni? Cred că în felul ăsta gândesc ei, pentru că oamenii nu realizează ce înseamnă să fii traumatizat”, a mai precizat gazda livestream-ului, Alexandru Negrici.

„Am auzit și retorica asta, să nu cumva să-i distrugem viitorul abuzatorul”, a fost concluzia creatoarei de conținut Evetastick.