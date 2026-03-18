Ce amendă a primit Ilan Laufer după accidentul pe trotinetă. A încălcat trei reguli de circulație

Fostul ministru Ilan Laufer a fost amendat în urma accidentului în care a fost implicat marți dimineață, când a traversat o trecere de pietoni pe o trotinetă electrică, alături de cei doi copii ai săi, și a fost lovit de un autovehicul.

El a primit o amendă de 2.430 de lei pentru că a încălcat mai multe reguli de circulație, respectiv a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu, a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni și s-a angajat în traversarea acesteia fără a coborî de pe trotinetă, intrând în coliziune cu un autovehicul.

Despre accidentul rutier pe strada Mircea Vulcănescu polițiștii au spus:

„Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă”, precizează Poliția Rutieră. Potrivit sursei citate, „având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare. Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind «zero»”, se arată în precizările Poliției Rutieră.

Despre accident, Laufer a povestit că ducea copiii la grădiniță. „Am coborât să traversez o trecere de pietoni. O doamnă s-a uitat în celălalt sens să vadă dacă vine vreo mașină, nu a fost atentă la trecere. A văzut că vine o mașină și a accelerat și în clipa aia a intrat în noi”, a precizat el, pentru Digi24.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a lansat un avertisment sever, taxând dur gestul fostului ministru.

„Legea spune că doar o persoană are voie pe trotineta electrică. El a procedat greșit. Faptul că și-a pus copiii pe trotinetă arată cât de inconștienți suntem noi ca popor. Surprinderea mea e cu atât mai mare cu cât Ilan Laufer nu este o persoană needucată, venită din nu știu ce cătun, ca să zici că nu știa la ce se expune. A fost ministru, e o persoană educată, cultă. Dar, totuși, capitolul siguranță rutieră nu există la români. Ceea ce a făcut Ilan Laufer, e complet ilegal, dar mai mult complet imoral. Ești complet inconștient când îți asumi să pui gemenii de 5 ani pe trotineta electrică, lângă tine. Și în mașină, micuții trebuie puși pe scăunel, cu centură. El mai făcuse un accident nefericit în trafic, cu mașina, și atunci s-au lovit, noroc că nu grav”, a declarat expertul pentru Click!

Nu este primul accident în care este implicată familia lui Ilan Laufer.

În urmă cu trei ani, fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina. Acesta și familia sa au fost transportați la spital pentru investigații medicale.