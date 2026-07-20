 Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. Anunțul sfâșietor a fost făcut de fiica sa | adevarul.ro
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Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. Anunțul sfâșietor a fost făcut de fiica sa

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Actrița Dana Tapalagă, una dintre figurile marcante ale Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, a murit duminică, 1 iulie, la vârsta de 57 de ani, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu o boală cumplită.

Dana Tapalagă (21 decembrie 1968, Botoșani – 19 iulie 2026, București). FOTO FB Florentina Toniță
Dana Tapalagă (21 decembrie 1968, Botoșani – 19 iulie 2026, București). FOTO FB Florentina Toniță

Anunțul a fost făcut  pe Facebook de fiica actriței într-un mesaj tulburător:

„Mama a plecat. Vă mulțumim din suflet pentru ajutorul pentru tot ajutorul în această perioadă”.

„Îmi doresc ca, după chinul din ultimii ani, să își regăsească strălucirea într-o stea”

Deși apropiații știau încă din 2014 că actrița suferă de o boală cruntă, vestea tragediei i-a șocat pe cei mai mulți și a generat un val de reacții de condoleanțe în mediul online.

„Doamna Dana Tapalagă a plecat la Dumnezeu. E vestea care mi-a amuțit dimineața și sufletul. Am închis campania de fundraising de pe Galantom, suma rezultată din donațiile voastre este de 17.400 lei. În data de 14 iulie am transferat în avans, suma de 17.100 lei în contul dânsei. Situația era critică și nevoia financiară mare. Sâmbătă am mai făcut un transfer, sponsorizare pentru dânsa de la două societăți comerciale.

Am primit de la fiul dânsei facturi medicale care justifică transferurile. Vă mulțumim pentru că ați însoțit-o cu gândul și sprijin financiar în ultima săptămână din viață! Îmi doresc ca, după chinul din ultimii ani, să își regăsească strălucirea într-o stea. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris pe Facebook Alina Botezatu

Dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru comunitatea artistică botoșăneană, colegii și spectatorii urmând să își amintească de ea prin rolurile interpretate și contribuția adusă scenei culturale locale.

„Dana a plecat. Dumnezeu să o ierte! Multă iubire a împrăștiat pe pământ, mult dor a lăsat în cei care i-au știut inima.

Dana noastră. Care a iubit jertfelnic și care ne-a învățat rostul de a fi. Mulțumesc, Dana, pentru tot ce ai lăsat aici și pentru strădania ta de suflet. Multă tristețe.

Dana Tapalagă (21 decembrie 1968, Botoșani – 19 iulie 2026, BucureștiCondoleanțe familiei!”, a scris pe Facebook Florentina Toniță.

O carieră împresionantă

Născută la Botoșani, la 21 decembrie 1968, Dana Tapalagă și-a început activitatea artistică pe scena teatrului botoșănean încă din anul 1987. Ulterior, și-a desăvârșit pregătirea profesională la Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care a absolvit-o în 1994, scrie Botoșăneanul.

În film a decutat în 1994, în producția Confesiune. De-a lungul carierei, a apărut în filme precum Ivan Turbincă (1996), Aerisirea (1997) și După dealuri (2012), regizat de Cristian Mungiu.

În paralel, a rămas o prezență constantă pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, unde a interpretat numeroase roluri apreciate de public și de criticii de teatru.

A rămas activă până în ultimii ani, deși boala a încercat-o crunt

Chiar și în perioada în care se confrunta cu probleme medicale, Dana Tapalagă a continuat să lucreze în domeniul artistic, participând la proiecte audio, documentare și campanii publicitare.

Actrița lasă în urmă o familie îndurerată și o carieră construită în câteva decenii dedicate teatrului și artei spectacolului.

 Amintim că, tot in acest weekend, a murit jurnalistul sportiv și scriitorul Mircea M. Ionescu.

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