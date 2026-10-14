 Au îngropat „securea războiului”: Dorel Vișan dezvăluie de ce s-a certat cu Florin Piersic. Ce regretă actorul | adevarul.ro
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Au îngropat „securea războiului”: Dorel Vișan dezvăluie de ce s-a certat cu Florin Piersic. Ce regretă actorul

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Actorii Florin Piersic și Dorel Vișan, care au fost în conflict ani la rând, au apărut împreună într-o ediție specială a emisiunii „MasterChef”, de la PRO TV. Cu această ocazie, Dorel Vișan a vorbit despre neînțelegerile din trecut, dar și despre regretul că cei doi nu au fost distribuiți împreună în mai multe filme.

Actorii Florin Piersic și Dorel Vișan au renunțat la conflict și se declară din nou prieteni.
Actorii Florin Piersic și Dorel Vișan au renunțat la conflict și se declară din nou prieteni. Foto: click.ro

Cei doi actori au participat la filmările din satul Rimetea, județul Alba, pentru ediția specială a show-ului culinar. Echipele celor trei chefi au pregătit un meniu cu preparate ale căror denumiri au fost inspirate de relația publicului cu actorii: „Aplauze”, „Mulțumesc!” și „Te iubim, Florin!”.

Într-un interviu acordat publicației Click!, Dorel Vișan a confirmat că între el și Florin Piersic au existat neînțelegeri, însă a precizat că acestea au fost depășite.

„Am fost un pic supărați, așa e, a fost o problemă mai veche, nu ne-am potrivit noi, în anume chestie, ne-am zis niște lucruri, dar ne-am împăcat. Suntem din nou prieteni”, a declarat actorul.

Dorel Vișan regretă că nu a jucat mai mult alături de Florin Piersic

Actorul, cunoscut pentru rolul din filmul „Senatorul melcilor”, a mărturisit că și-ar fi dorit să împartă mai des platoul de filmare cu Piersic. Carierele lor au urmat trasee diferite, fiind distribuiți de regizori în producții cu tematici opuse.

„Din păcate, el a lucrat cu alți regizori, era distribuit mai mult în filme istorice, iar eu eram ales pentru cele din zona problemelor sociale. Începe și la noi vârsta să își spună cuvântul, Florin Piersic are 90 de ani, și eu am aproape 90 de ani, au trecut anii! Dar eu am fost și încă mai sunt o fire mai sportivă. Și acum muncesc în grădina mea. Florin Piersic mi-a zis toată viața „țăranul”, el așa mă strigă. El a fost boierul, eu țăranul”, a explicat Dorel Vișan.

Cei doi au jucat împreună o singură dată într-o scenetă difuzată de TVR, intitulată „Ardelenii la restaurant”, potrivit Click!.

Dorel Vișan a vorbit și despre admirația pe care i-o poartă colegului său, pe care îl consideră un artist aparte.

„Și eu și Florin suntem la fel de mari și la fel de mici. La fel de mari pentru ceea ce am făcut și la fel de mici în ceea ce am fi putut face și n-am putut. Cinematografia putea să ne folosească mai mult. Nici eu, nici el nu putem pleca din lumea asta rușinați. Eu îl apreciez foarte mult pe Florin. E un om special, un artist special, care nu se va mai naşte încă un secol, un artist de felul lui”, a declarat Dorel Vișan.

Ediția specială „MasterChef” i-a adus lui Florin Piersic și o surpriză de familie. Fiul său, Daniel, pe care actorul îl are din căsnicia cu actrița Anna Szeles, a venit din Austria pentru a participa la filmări și pentru a-i fi alături.

Vizibil emoționat de gestul organizatorilor și al invitaților, Florin Piersic le-a mulțumit pentru primire și a spus că nu se aștepta la o asemenea surpriză.

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