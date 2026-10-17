Andreea Esca, în ipostaze neașteptate la Bucharest Fashion Week: „Lucruri bizare pentru mine: vorbesc cu o geantă-cățel!”

Andreea Esca a atras atenția la Bucharest Fashion Week, unde a încercat lucruri mai puțin obișnuite pentru ea. Aceasta a purtat o ținută elegantă, a făcut fotografii cu o geantă în formă de cățel și a povestit despre experiența de la evenimentul dedicat modei.

Andreea Esca, cu o geantă-cățel la Bucharest Fashion Week Foto: Instagram

Vedeta a ales o ținută în nuanțe de negru și a intrat în atmosfera unui eveniment în care originalitatea și accesoriile neconvenționale au fost la loc de cinste. Un accesoriu aparte a fost geanta albă în formă de cățel, cu care prezentatoarea s-a fotografiat la eveniment, potrivit Click!

Prezentatoarea TV a împărtășit impresiile sale pe rețelele de socializare, recunoscând că participarea la Săptămâna Modei a determinat-o să iasă din zona de confort.

Ce a povestit Andreea Esca despre experiența de la Bucharest Fashion Week

Cu umorul care o caracterizează, Andreea Esca a enumerat câteva dintre lucrurile pe care le-a făcut la eveniment, de la purtarea ochelarilor de soare în interior până la fotografiile realizate alături de accesoriul inedit.

„Lucruri bizare pentru mine, dar încercate, pentru că… Fashion Week! Mă îmbrac des în negru, port ochelari de soare în interior, fac multe fotografii, de dragul fotografiilor, vorbesc cu o geantă-cățel!”, a scris prezentatoarea pe rețelele de socializare.

Dincolo de aceste mici excentricități, vedeta a subliniat că experiența a însemnat mai mult decât ținute și accesorii.

„Ce nu e bizar: mă văd cu oameni dragi, admir colecții, care mai de care, sunt alături de designerii români, râd mult, și încep și închei tot, la o cafea”, a mai mărturisit Andreea Esca.

Prezentatoarea nu a fost singură la Bucharest Fashion Week. Aceasta s-a fotografiat și alături de fiica sa, Alexia Eram, care a avut, la rândul ei, o apariție elegantă.

Ediția din acest an a Bucharest Fashion Week se încheie pe 17 octombrie și prezintă colecțiile pentru sezonul primăvară-vară 2027.

Evenimentul reunește designeri români și internaționali, cu participanți din țări precum Italia, Ucraina, Republica Moldova, Polonia și Kazahstan.