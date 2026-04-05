Cum petrece Andreea Esca Paștele catolic: refugiu în natură, departe de agitația orașului

Prezentatoarea Știrilor PRO TV a ales să petreacă Paștele catolic într-un cadru liniștit, la Porumbacu de Sus, unde se bucură de momente speciale alături de familie și de frumusețea naturii.

Departe de ritmul alert al Bucureștiului, Andreea Esca a ales să evadeze pentru câteva zile într-un colț de natură, la Porumbacu de Sus. Vedeta se relaxează alături de familie, într-o atmosferă calmă și caldă, specifică sărbătorilor.

Anul acesta, prezentatoarea petrece timpul alături de fiica ei, Alexia Eram, în timp ce fiul său, Aris Eram, se află în Republica Dominicană, unde participă la competiția Survivor România 2026.

Pe rețelele sociale, vedeta a împărtășit imagini din escapada sa, surprinzând atât peisajele spectaculoase, cât și momentele de liniște petrecute în familie. Atmosfera este una relaxantă, departe de agitația urbană, iar experiența reflectă dorința de reconectare și echilibru.

Un loc cu semnificație personală și profesională

Alegerea destinației nu este întâmplătoare. Pentru Andreea Esca, zona Porumbacu de Sus are o valoare specială, atât emoțională, cât și profesională.

Alături de soțul său, Alexandre Eram, vedeta s-a implicat în dezvoltarea unor proiecte turistice locale. Cei doi au restaurat mai multe case tradiționale, transformându-le în spații de cazare care păstrează farmecul autentic al arhitecturii din zonă.

Refugiu pentru turiști și vedete

Locuințele, situate pe malul râului Porumbacu, au devenit în timp un refugiu pentru cei care caută liniște și natură. Spațiile sunt frecventate atât de turiști, cât și de persoane publice.

Printre cei care au ales să se relaxeze aici se numără Tudor Chirilă, Pavel Bartoș, Dana Rogoz, Laura Cosoi, Rareș Năstase și Roxana Hulpe.

Prin această escapadă, prezentatoarea arată încă o dată că apreciază momentele simple și autentice, petrecute alături de cei dragi, departe de agitația cotidiană.