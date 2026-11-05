Actrița nominalizată la Oscar Renate Reinsve, dezvăluiri despre Cristian Mungiu și filmul „Fjord”. De ce regizorul român a fost inițial sceptic

Actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Oscar pentru rolul din „Sentimental Value”, a făcut dezvăluiri despre colaborarea cu regizorul român Cristian Mungiu, în cel mai recent film al acestuia, „Fjord”. Actrița a povestit cum a ajuns să interpreteze unul dintre personajele principale și de ce regizorul a fost inițial sceptic în privința distribuirii sale în acest rol.

Renate Reinsve și Sebastian Stan Foto: Shuterstock

Renate Reinsve o interpretează pe Lisbet, o creștină evanghelică ai cărei copii sunt luați din familie în urma unor suspiciuni de abuz. Filmul regizat de Cristian Mungiu, inspirat de o poveste reală, urmărește o familie care se mută din România în Norvegia și ajunge în centrul unei anchete privind presupuse agresiuni fizice asupra copiilor. Povestea aduce în prim-plan și conflictul dintre valorile liberale și convingerile religioase conservatoare, potrivit BBC.

Actrița a dezvăluit că Mungiu a fost „oarecum sceptic” la început în privința alegerii sale pentru rolul lui Lisbet. Regizorul credea că Reinsve ar putea prefera să o interpreteze pe Mia, o avocată cu viziuni liberale care apără familia.

„Dar eu am fost pur și simplu foarte atrasă de Lisbet. Este sfâșietor să vezi o mamă căreia îi sunt luați copiii. Iar nedreptatea pe care a simțit-o, pentru că a fost atât de judecată de cei din jurul ei, a fost devastatoare”, a povestit Renate Reinsve pentru BBC.

Sebastian Stan, Renate Reinsve și Cristian Mungiu Foto: Getty images

Actrița spune că personajul este foarte diferit de propria personalitate.

„Nu am mai interpretat niciodată un personaj atât de reținut. Am devenit curioasă să descopăr cum ar fi să o interpretez, tocmai pentru că este atât de diferită de mine. Am vrut să pătrund în aceste laturi ale unui om, să găsesc compasiune și să fiu deschisă, fără să îl judec”, a explicat actrița.

Cristian Mungiu, cu trofeul Palm D'Or de la Cannes Foto: Captură video

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Ce spune Renate Reinsve despre colaborarea cu Cristian Mungiu

Renate Reinsve descrie experiența filmărilor pentru „Fjord” drept a doua sa preferată din întreaga carieră. Pe primul loc rămâne colaborarea cu regizorul Joachim Trier pentru „Cea mai rea persoană din lume”, filmul care a consacrat-o pe plan internațional.

În opinia sa, filmul lui Cristian Mungiu se remarcă prin faptul că nu încearcă să le dicteze oamenilor ce să simtă sau ce să gândească.

„Atât de multe filme îți spun ce să simți și ce să gândești, dar acesta încearcă să nu facă asta. Este ceva neobișnuit”, a afirmat Reinsve.

Ea a vorbit și despre privilegiul de a lucra cu regizori care își asumă proiecte dificile și luptă pentru realizarea lor, amintindu-l în acest context și pe Joachim Trier.

„Nu sunt mulți regizori care au energia sau sufletul necesare pentru a face astfel de filme. Nu mulți s-au luptat atât de mult precum Joachim pentru a realiza «Cea mai rea persoană din lume». Iar acum am ocazia să lucrez cu atât de mulți regizori de acest fel. Este un privilegiu imens”, a spus actrița.

Rolul care a făcut-o să renunțe la gândul de a abandona actoria

În interviul pentru BBC, Renate Reinsve a rememorat și momentul în care a primit rolul principal din „Cea mai rea persoană din lume”. În 2021, când filmul a ajuns la Festivalul de la Cannes, actrița era convinsă că va renunța la actorie.

La 32 de ani, după mai mulți ani în care lucrase în teatru fără să reușească să obțină rolurile cinematografice pe care și le dorea, se gândea să se reprofileze profesional. Printre variantele luate în calcul se număra inclusiv pregătirea pentru a deveni tâmplar în Italia.

Regizorul Joachim Trier a contactat-o însă chiar a doua zi după ce luase decizia de a abandona actoria. I-a propus rolul lui Julie, o tânără care își caută locul în viață, își schimbă profesiile și relațiile sentimentale și încearcă să găsească un echilibru între libertatea de a alege și teama de a face alegeri greșite.

„Joachim a început să scrie acest rol pentru mine, lucru care m-a surprins foarte mult, și nu am putut să refuz. Mi-a schimbat complet viața”, a mărturisit actrița.

Interpretarea i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Cannes din 2021, iar filmul a primit două nominalizări la Oscar.

Ulterior, Reinsve a obținut o nominalizare la Oscar pentru rolul Nora din „Sentimental Value”, o altă producție regizată de Joachim Trier.