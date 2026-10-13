 Firicel din „Las Fierbinți” a fost reținut. Actorul Toma Cuzin a condus fără permis și a ieșit pozitiv la testul antidrog | adevarul.ro
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Firicel din „Las Fierbinți” a fost reținut. Actorul Toma Cuzin a condus fără permis și a ieșit pozitiv la testul antidrog

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Actorul Toma Cuzin, cunoscut publicului pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a fost reținut de polițiștii din Teleorman după ce a provocat un accident rutier. Acesta a condus fără permis, după ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce în luna mai a anului trecut.

Toma Cuzin
Toma Cuzin, actor Foto: Pro TV

Evenimentul rutier a avut loc luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, pe raza comunei Peretu din județul Teleorman. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, actorul, în vârstă de 49 de ani, conducea un autoturism pe direcția Alexandria – Roșiori de Vede.

Actorul nu ar fi consumat alcool, însă rezultatul testării pentru alte substanțe ar fi fost pozitiv.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

„În timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat”, potrivit comunicatului Poliției.

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, Toma Cuzin a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii.

În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

Toma Cuzin este cunoscut publicului larg pentru interpretarea personajului Firicel din serialul românesc „Las Fierbinți”. Actorul a jucat și în numeroase filme românești.

În 2022, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut sau sub influența unor substanțe interzise. Decizia de condamnare este însă una cu amânare a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

La vremea respectivă, Toma Cuzin a negat că ar fi consumat alcool sau că ar fi fost sub influența unor substanțe interzise.

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