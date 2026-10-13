 Reacția PRO TV după ce Toma Cuzin a fost reținut de polițiști pentru conducere fără permis și sub influența substanțelor interzise | adevarul.ro
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Reacția PRO TV după ce Toma Cuzin a fost reținut de polițiști pentru conducere fără permis și sub influența substanțelor interzise

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PRO TV a reacționat după ce actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din „Las Fierbinți”, a fost reținut în urma unui accident rutier, precizând că nu susține comportamentele care pun în pericol siguranța celorlalți și că așteaptă clarificarea circumstanțelor de către autorități.

Cuzin Toma
Cuzin Toma Foto: Inquam photos/Octav Ganea

Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului.

În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au transmis reprezentanții PRO TV într-un comunicat pentru Click.ro

Cuzin Toma a fost reținut marți, 13 octombrie, de polițiștii din Teleorman după ce a provocat un accident rutier. Actorul a condus fără permis, după ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce în luna mai a anului trecut.

„În timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat”, potrivit comunicatului Poliției.

Actorul a ieșit pozitiv la două substanțe: cocaină și canabis, potrivit unor surse din anchetă.

În 2022, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut sau sub influența unor substanțe interzise. Decizia de condamnare este însă una cu amânare a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

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