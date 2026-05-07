Cum se înțelege Alexandra Căpitănescu cu Tudor Chirilă după succesul de la „Vocea României”

Succesul obținut la „Vocea României” nu i-a adus Alexandrei Căpitănescu doar un trofeu important, ci și o serie de experiențe și oameni care i-au influențat decisiv parcursul artistic.

La ceva timp după câștigarea competiției și după ce a reprezentat România pe scena Eurovision, Alexandra vorbește deschis despre modul în care această colaborare i-a modelat stilul artistic și încrederea în sine.

Relația dintre Alexandra Căpitănescu și Tudor Chirilă: dincolo de competiție

Încă din perioada emisiunii „Vocea României”, relația dintre artistă și Tudor Chirilă s-a conturat într-un mod natural, bazat pe exigență artistică, dar și pe susținere reală.

„Încă de la „Vocea României, relația cu Tudor Chirilă s-a construit pe încredere și sinceritate. De la el am învățat să am curaj, să spun lucrurilor pe nume și să nu fac compromisuri artistice. La începutul anului 2025, am și lansat o melodie împreună, „Fluturi în stomac”.

Declarația artistei confirmă faptul că legătura lor nu s-a încheiat odată cu finala show-ului, ci a continuat într-o zonă profesională, marcată de colaborări muzicale și susținere reciprocă.

Lecțiile primite de la mentorul său

Pentru Alexandra Căpitănescu, experiența din echipa lui Tudor Chirilă a fost una definitorie. Dincolo de interpretări și competiție, artista spune că a învățat principii esențiale pentru o carieră muzicală autentică.

Cele mai importante lecții pe care le-a reținut sunt:

curajul de a-și susține propriile alegeri artistice

refuzul compromisurilor care îi pot afecta identitatea muzicală

sinceritatea în exprimarea artistică

disciplina și responsabilitatea pe scenă

Aceste elemente au contribuit la evoluția ei, mai ales în contextul unei industrii muzicale tot mai competitive.

Citiți mai multe în Click!