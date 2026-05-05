George Simion: „Guvernul Bolojan a fost demis de Parlamentul României. E timpul pentru reconciliere națională!”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlamentul României. „Vocea poporului a fost auzită astăzi”, a tramsmis acesta.

„Guvernul Bolojan tocmai a fost demis de Parlamentul României. S-a pus capăt celor zece luni în care așa-zișii pro-europeni nu au adus nimic altceva decât: impozite, război și sărăcie. Vocea poporului a fost auzită astăzi. E timpul pentru reconciliere națională!”, a transmis Simion într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Mulţumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moţiunea a trecut”, a scris Simion.

Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi „pentru” și patru „contra”.