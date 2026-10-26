 Tranzacție majoră pe piața media din România. Posturile Kanal D și Radio Impuls au fost vândute | adevarul.ro
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Tranzacție majoră pe piața media din România. Posturile Kanal D și Radio Impuls au fost vândute

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Clever Media Network a semnat acordul pentru achiziționarea integrală a Doğan Media International, compania care deține posturile Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls și divizia digitală. Tranzacția, realizată prin Romanian Content Project, este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

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Kanal D va fi preluat de Clever Media Network Foto: Facebook

Clever Media Network SRL a anunțat luni semnarea acordului pentru achiziționarea a 100% din acțiunile Doğan Media International SA, într-una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața media din România.

Preluarea se realizează prin intermediul Romanian Content Project SRL (RCP), societate deținută de Clever Media Network și EAD. Acordul de vânzare-cumpărare a fost semnat cu Doğan Media Invest BV și DHI Investment și prevede transferul întregii participații deținute de acestea în Doğan Media International SA către Clever Media Network, prin intermediul RCP.

Portofoliul vizat de tranzacție include cele două canale generaliste de televiziune Kanal D și Kanal D2, Radio Impuls și divizia digitală.

Compania își extinde portofoliul media

Potrivit anunțului, tranzacția reprezintă un pas strategic în dezvoltarea Clever Media Network și în consolidarea prezenței sale pe piața de televiziune, radio și digital.

„Prin amploarea operațiunilor vizate și prin relevanța brandurilor reunite, acordul susține extinderea grupului și consolidarea unui ecosistem media integrat, cu o ofertă diversificată de conținut și o prezență puternică pe multiple platforme”, a transmis compania printr-un comunicat.

Clever Media Network și-a dezvoltat portofoliul prin proiecte editoriale din domeniile informării, divertismentului, sportului, filmului și conținutului tematic. Grupul operează 18 canale de televiziune, între care Prima TV, Prima News, Prima Sport, Agro TV, Medika TV și Cinemaraton.

Prezența digitală a grupului include 12 site-uri, printre care profit.ro, primanews.ro, primasport.ro, primatv.ro, life.ro și cotidianul.ro.

Doğan Media International și-a consolidat poziția între primele trei grupuri media din România, potrivit comunicatului. Kanal D ocupă în mod constant primul loc în Daytime și al doilea loc în Prime Time la nivelul publicului național, conform aceleiași surse.

Reprezentanții Clever Media Network au transmis că preluarea portofoliului reprezintă o oportunitate de dezvoltare pe baza brandurilor consacrate, a experienței echipelor și a relațiilor acestora cu publicul.

„Complementaritatea dintre operațiunile celor două grupuri susține obiectivul de dezvoltare a unei oferte editoriale ample, adaptate evoluției consumului media și accesibile prin televiziune, radio și platforme digitale”, se arată în anunț.

Tranzacția trebuie aprobată de autorități

Finalizarea achiziției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și de îndeplinirea condițiilor prevăzute în documentația tranzacției.

Pentru Doğan Holding, operațiunea face parte din procesul de transformare a grupului, în acord cu strategia de optimizare a portofoliului și de eficientizare a activităților.

Până la finalizarea tranzacției, Doğan Media International va continua să funcționeze în structura actuală, iar operațiunile, echipele și brandurile sale își vor desfășura activitatea în mod obișnuit, fără întreruperi.

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