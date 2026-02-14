Cine este „Michael Jackson de India”, artistul care a electrizat juriul la „Românii au talent”. „Momentul tău este preferatul meu din cele 16 sezoane”

Un dansator indian autodidact, supranumit „Michael Jackson de India”, a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria emisiunii „Românii au talent”, ridicând sala în picioare și stârnind reacții entuziaste din partea juraților.

Ediția din 13 februarie 2026 a emisiunii-concurs „Românii au talent” de la ProTv a adus pe scenă un moment considerat de jurați drept unul dintre cele mai spectaculoase din toate sezoanele. Protagonistul a fost un tânăr dansator indian de 23 de ani, cunoscut sub numele de Baba Jackson, cunoscut în țara sa drept „Michael Jackson de India”, care a impresionat printr-un număr coregrafic de mare dificultate, original și plin de energie.

Inspirat de stilul inconfundabil al legendarului Michael Jackson, concurentul a construit un moment care a combinat tehnicile specifice idolului său cu elemente de expresie și ritm din cultura indiană. Rezultatul a fost un show exploziv, primit cu ovații de public și cu reacții extrem de puternice din partea juriului.

Cei patru jurați au fost vizibil marcați de prestație, iar reacțiile au venit imediat, fără rezerve. Andra a fost una dintre cele mai entuziaste voci.

„Ne-ai spart capul. Nu am văzut în viața mea așa dans frumos. E dansul meu preferat. Nu a putut nimeni să danseze ca Michael Jackosn, dar tu ai făcut ceva ce nu m-am gândit viața mea. Într-un stil autentic, să abordezi stilul Michael Jackson, este peste puterile mele de imaginație. Ești de vis! Momentul tău este preferatul meu din cele 16 sezoane”, a declarat artista.

Actrița Carmen Tănase a rămas, la rândul ei, fără replică în fața performanței: „Ne-ai omorât. Omule, ești excepțional! Nu am cuvinte. Sunt mută de uimire”.

Și prezentatorul și realizatorul TV Andi Moisescu a apreciat nivelul tehnic și complexitatea momentului, subliniind valoarea artistică a fuziunii dintre stiluri.

„Știe foarte bine că este unul dintre cei mai buni dansatori din lume. Am văzut un dansator excepțional, pentru care dansul nu are niciun secret, a împletit cultura indiană cu dansul lui Michael Jackson și a ieșit minunăția asta de moment fără precedent în emisiune. Ești genial!”, a spus şi Andi Moisescu.

Cine este Baba Jackson

Artistul este cunoscut în India pentru stilul său puternic influențat de Michael Jackson și și-a câștigat reputația fără studii de specialitate sau școli de dans. A învățat singur, urmărind clipuri pe rețelele sociale și pe platforme video, exersând constant și construindu-și tehnica prin repetiție și disciplină personală.

Pentru el, dansul nu este doar o formă de spectacol, ci o vocație. Spune că nu a moștenit talentul de la nimeni, pentru că nimeni în familia sa nu este dansator, și că tot ceea ce a ajuns să facă este rezultatul exclusiv al muncii și al pasiunii.

Între modelele sale se numără Michael Jackson, dar și celebrul coregraf și actor indian Prabhu Deva, unul dintre artiștii care i-au influențat decisiv stilul.

Deși nu a beneficiat de susținere constantă din partea celor din jur, și-a continuat drumul pe cont propriu, motivându-se singur și acceptând spectacole în fața publicului din India, unde și-a format o bază solidă de admiratori.

Un moment esențial în parcursul său a fost întâlnirea cu Prabhu Deva, care i-a recunoscut și apreciat talentul, o validare pe care o consideră decisivă pentru încrederea sa artistică.

În urmă cu cinci ani, a participat la preselecțiile unui show de talente din India, însă a fost respins. Experiența nu l-a făcut să renunțe, ci dimpotrivă, l-a determinat să muncească mai mult și să-și rafineze stilul. Astăzi spune că privește dansul cu aceeași pasiune, dar cu mai multă maturitate și stăpânire de sine.

Participarea la concurs nu este, în viziunea sa, despre trofeu, ci despre experiență și expunere. Consideră că simpla prezență pe scenă și contactul cu publicul sunt mai valoroase decât premiul final şi afirmă că nu își construiește cariera în jurul unui plan rigid, considerând că dansul, asemenea iubirii, nu are nevoie de un obiectiv strict pentru a exista.

Întrebat ce ar face cu banii în cazul în care ar câştiga concursul, Baba Jackson a mărturisit că şi-ar cumpăra o motocicletă vintage, un alt simbol al libertății pe care o asociază și cu dansul.

Dincolo de coregrafie, artistul este implicat și în muzică: compune și interpretează rap, folosind și această formă de creație ca mijloc de exprimare.