Andi Moisescu dezvăluie motivul pentru care nu a plecat din ProTV timp de trei decenii

Andi Moisescu, una dintre cele mai emblematice personalități din televiziunea românească, a vorbit deschis despre ofertele primite de-a lungul timpului de la concurența postului ProTV.

Andi Moisescu a vorbit sincer despre ofertele primite de la posturile concurente și despre motivele pentru care a ales să rămână loial televiziunii cu care colaborează de aproape trei decenii.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da.

Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut”, a spus Andi Moisescu într-un interviu exclusiv pentru cancan.ro.

Chiar dacă unele oferte păreau imposibil de refuzat din punct de vedere material, prezentatorul a dezvăluit că banii nu au fost niciodată criteriul principal pentru el.

„Pentru mine, motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a declarat juratul „Românii au talent”.

El a povestit și despre legăturile strânse pe care le are cu colegii de la Pro TV, prietenii care s-au format încă din perioada Pro FM.

„După atâția ani, îți dai seama. Bine, unele dintre ele erau înainte să apară televiziunea, pentru că la începuturi noi am avut șansa asta: am fost puși împreună la radio. Când eram în Pro FM, toți cei care au început în Pro TV, pe la știrile din sport, pe la știri, au venit la început și un an înainte să înceapă Pro TV, lucram împreună la radio. Și radioul e un mediu foarte plăcut în care să leagă prietenii foarte frumoase și durabile”, a mai spus prezentatorul TV.