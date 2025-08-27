Video Schimbare la masa juriului „Românii au Talent”. Cine îi va lua locul lui Dragoș Bucur în sezonul 16

Postul de televiziune Pro TV a anunțat oficial că show-ul Românii au Talent revine cu sezonul 16, iar la masa juriului se va alătura o nouă vedetă, după retragerea lui Dragoș Bucur.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a emisiunii. Inițial, identitatea noului jurat nu a fost dezvăluită, iar fanii au început să speculeze. Printre numele vehiculate de telespectatori s-au numărat Andreea Marin, Lidia Buble și Ana Morodan.

„Românii au Talent revine cu Sezonul 16 și cu o mega surpriză! Un nou jurat intră în echipă! Cine credeți că e?”, a fost mesajul publicat de Pro TV, alături de o imagine misterioasă.

Așa cum s-a anunțat într-o postare ulterioară, actrița Carmen Tănase este cea care va ocupa locul lăsat liber.

Decizia vine la doar câteva zile după ce Dragoș Bucur și-a anunțat retragerea de la masa juriului, după trei sezoane consecutive. Actorul a explicat că dorește să ia o pauză de la televiziune, dar promite să revină în curând în cinematografie.

„Acum trei ani am intrat în echipa Românii au talent’. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta Românii au talent’ merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema”, a transmis Dragoș Bucur.

Astfel, juriul sezonului 16 va fi format din Andra, Mihai Bobonete, Andi Moisescu și Carmen Tănase.