Momentul care a făcut istorie la „Românii au talent”. Unul dintre câinii unui dresor şi-a dat singur Golden Buzz. „Rămâne!”

Moment absolut unic pe scena „Românii au talent”, după ce unul dintre câinii unui dresor francez care participă la concurs a apăsat chiar el butonul Golden Buzz, trimițând numărul stăpânului său direct în semifinală.

Ediţia de vineri, 6 februarie, a emisiunii-concurs „Românii au talent”, difuzată de Pro TV, a fost una plină de surprize. Mikhail Ermakov, jongler și dresor de câini în vârstă de 37 de ani, stabilit în Franța, a reușit să ridice sala în picioare cu un număr de dresaj spectaculos, care a combinat emoția, expresivitatea și umorul.

Finalul reprezentației a fost de-a dreptul fabulos: unul dintre câini a apăsat butonul Golden Buzz din dreptul Andrei, trimiţându-l pe stăpânul său direct în semifinală.

Cine este Mikhail Ermakov

Numărul de dresaj al lui Mikhail Ermakov a impresionat nu doar publicul, ci şi juriul. Vizibil emoționată, Carmen Tănase a dorit să afle mai multe despre povestea artistului.

„Vreau să știu o grămadă de lucruri despre tine: cine ești, câți ani ai, de cât timp faci asta, cât de tare iubești animalele, cum e acasă la tine…”, i-a cerut artista. Mikhail Ermakov s-a conformat şi a povestit că, născut într-o familie de artiști de circ, a crescut înconjurat de animale, în special de câini, şi a descoperit încă din copilărie că secretul unei relații autentice cu animalele este dragostea.

Provenind dintr-o adevărată „dinastie” de dresori, talentul i-a fost transmis din generație în generație, de la bunic și tată, ambii recunoscuți în acest domeniu. Pentru el, dresajul nu înseamnă doar tehnică, ci o formă de comunicare emoțională cu publicul.

„Numărul pe care l-ați văzut este făcut de bunicul meu. Când a creat numărul, a salvat câini de pe străzi. L-a lăsat tatălui meu, apoi mie. „Dinastia” noastră are deja 100 de ani. Meritele nu sunt ale mele, le revin câinilor și bunicului meu”, a povestit cu modestie dresorul.

De-a lungul carierei, Mikhail nu a urmat școli sau cursuri de specialitate, ci și-a construit stilul bazându-se pe experiența acumulată timp de trei generații, precizând că se simte inspirat de Fred Astaire și Rowan Atkinson (Mr. Bean), artiști de la care a învățat cât de important este să aduci bucurie oamenilor prin expresivitate și umor.

Pe lângă dresaj, Mikhail este și jongler și deține un record mondial Guinness pentru numărul de jonglerii cu mingea.

Visul său este să construiască un loc special în care să poată trăi și repeta alături de câinii săi, mulți dintre ei salvați de pe străzi sau din adăposturi, în cele mai bune condiții.

Deşi se află pentru prima dată în România, Mikhail a povestit că a colaborat de-a lungul timpului cu numeroși artiști români, la fel cum a făcut și bunicul său. Pentru el, participarea la „Românii au talent” nu este doar o oportunitate profesională, ci și o experiență cu o puternică încărcătură emoțională.

Unul dintre câini, Babai, şi-a dat singur Golden Buzz

La solicitarea lui Mihai Bobonete, câinii au revenit pe scenă și s-au îndreptat direct spre masa juriului, unii urcând chiar pe masă. Carmen Tănase nu a ezitat să-i ia în brațe și să-i mângâie, iar Andi Moisescu a reacționat spontan: „Pe Babai l-aș lua acasă”.

Momentul culminant a venit atunci când chiar Babai a apăsat butonul auriu din fața Andrei şi şi-a trimis stăpânul stăpânul său direct în semifinală.

„A dat Golden Buzz, mă! Rămâne!”, a exclamat artista, anunțând că le oferă calificarea directă în semifinală.

„A fost mâna destinului. Oricum îmi doream să dau. Ori eu, ori Bobo. Nu am văzut niciodată un număr atât de bine executat cu animale care să joace. Câini actori eu n-am văzut în viața mea”, a completat Andra.