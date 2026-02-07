search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Momentul care a făcut istorie la „Românii au talent”. Unul dintre câinii unui dresor şi-a dat singur Golden Buzz. „Rămâne!”

0
0
Publicat:

Moment absolut unic pe scena „Românii au talent”, după ce unul dintre câinii unui dresor francez care participă la concurs a apăsat chiar el butonul Golden Buzz, trimițând numărul stăpânului său direct în semifinală.

Babai şi-a dat Golden Buzz. FOTO: captură video/ProTV
Babai şi-a dat Golden Buzz. FOTO: captură video/ProTV

Ediţia de vineri, 6 februarie, a emisiunii-concurs „Românii au talent”, difuzată de Pro TV, a fost una plină de surprize. Mikhail Ermakov, jongler și dresor de câini în vârstă de 37 de ani, stabilit în Franța, a reușit să ridice sala în picioare cu un număr de dresaj spectaculos, care a combinat emoția, expresivitatea și umorul.

Finalul reprezentației a fost de-a dreptul fabulos: unul dintre câini a apăsat butonul Golden Buzz din dreptul Andrei, trimiţându-l pe stăpânul său direct în semifinală.

Cine este Mikhail Ermakov

Numărul de dresaj al lui Mikhail Ermakov a impresionat nu doar publicul, ci şi juriul. Vizibil emoționată, Carmen Tănase a dorit să afle mai multe despre povestea artistului.

„Vreau să știu o grămadă de lucruri despre tine: cine ești, câți ani ai, de cât timp faci asta, cât de tare iubești animalele, cum e acasă la tine…”, i-a cerut artista. Mikhail Ermakov s-a conformat şi a povestit că, născut într-o familie de artiști de circ, a crescut înconjurat de animale, în special de câini, şi a descoperit încă din copilărie că secretul unei relații autentice cu animalele este dragostea.

Provenind dintr-o adevărată „dinastie” de dresori, talentul i-a fost transmis din generație în generație, de la bunic și tată, ambii recunoscuți în acest domeniu. Pentru el, dresajul nu înseamnă doar tehnică, ci o formă de comunicare emoțională cu publicul.

„Numărul pe care l-ați văzut este făcut de bunicul meu. Când a creat numărul, a salvat câini de pe străzi. L-a lăsat tatălui meu, apoi mie. „Dinastia” noastră are deja 100 de ani. Meritele nu sunt ale mele, le revin câinilor și bunicului meu”, a povestit cu modestie dresorul.

De-a lungul carierei, Mikhail nu a urmat școli sau cursuri de specialitate, ci și-a construit stilul bazându-se pe experiența acumulată timp de trei generații, precizând că se simte inspirat de Fred Astaire și Rowan Atkinson (Mr. Bean), artiști de la care a învățat cât de important este să aduci bucurie oamenilor prin expresivitate și umor.

Pe lângă dresaj, Mikhail este și jongler și deține un record mondial Guinness pentru numărul de jonglerii cu mingea.

 Visul său este să construiască un loc special în care să poată trăi și repeta alături de câinii săi, mulți dintre ei salvați de pe străzi sau din adăposturi, în cele mai bune condiții.

Deşi se află pentru prima dată în România, Mikhail a povestit că a colaborat de-a lungul timpului cu numeroși artiști români, la fel cum a făcut și bunicul său. Pentru el, participarea la „Românii au talent” nu este doar o oportunitate profesională, ci și o experiență cu o puternică încărcătură emoțională.

Unul dintre câini, Babai, şi-a dat singur Golden Buzz

La solicitarea lui Mihai Bobonete, câinii au revenit pe scenă și s-au îndreptat direct spre masa juriului, unii urcând chiar pe masă. Carmen Tănase nu a ezitat să-i ia în brațe și să-i mângâie, iar Andi Moisescu a reacționat spontan: „Pe Babai l-aș lua acasă”.

Momentul culminant a venit atunci când chiar Babai a apăsat butonul auriu din fața Andrei şi şi-a trimis stăpânul stăpânul său direct în semifinală.

„A dat Golden Buzz, mă! Rămâne!”, a exclamat artista, anunțând că le oferă calificarea directă în semifinală.

 „A fost mâna destinului. Oricum îmi doream să dau. Ori eu, ori Bobo. Nu am văzut niciodată un număr atât de bine executat cu animale care să joace. Câini actori eu n-am văzut în viața mea”, a completat Andra.

TV

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv
fanatik.ro
image
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
observatornews.ro
image
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: 'Să vedem cum se dezvoltă'
cancan.ro
image
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
prosport.ro
image
Vacanță în Bulgaria în 2026. Câți bani cheltuie o familie cu doi copii pentru 7 nopți la mare
playtech.ro
image
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După ce Ion Țiriac i-a dat pe mână toată averea de 2,5 miliarde $, a anunțat în ce va investi 100.000.000
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Pești pe 7 februarie 2026! Cum influențează acest fenomen astrologic fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?