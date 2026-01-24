Andra a surprins fanii cu un nou look în platoul „La Măruță”, înainte de startul „Românii au talent”: „Zâmbetul tău era și este perfect!”

Andra Măruță a reușit să atragă toate privirile vineri, 23 ianuarie, în platoul emisiunii „La Măruță”, chiar înainte de debutul noului sezonul al „Românii au talent”, unde artista este jurat. Soția lui Cătălin Măruță a apărut cu un look schimbat și un zâmbet nou, cu aparat dentar, și a vorbit cu emoție despre ce au însemnat toți anii de filmare „La Măruță”.

Artista a mărturisit că acum poartă elastice albastre, conform preferințelor fiicei sale, Eva Măruță.

„Nu am fost foarte încântată de modul cum arăt cu el. Până acum, am avut elastice transparente, acum am albastre, că așa mi-a zis Eva. Îndreptăm dinții. Reparăm lucrurile pe care nu le-am făcut la vremea lor. Mie îmi plăcea cum arăta zâmbetul meu, dar mușcătura e greșită”, a explicat Andra.

Soțul ei i-a răspuns imediat cu un compliment: „Zâmbetul tău era și este perfect!”.

În cadrul interviului, Andra a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre familia formată „La Măruță” și despre începutul noului sezon „Românii au talent”:

„Vreau să transmit echipei «La Măruță» toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani. (...) Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim!.”

Andra a oferit primul Golden Buzz al sezonului 16 „Românii au talent”, apăsând butonul auriu împreună cu fiica sa, Eva. Momentul a fost dedicat Biancăi Muntean, o adolescentă de 14 ani care a impresionat prin prestația sa vocală, jurata mărturisind: „M-ai năucit cu tehnica vocală”.

Într-o declarație pentru protv.ro, Andra a explicat ce a convins-o să trimită concurenta direct în semifinală. „Emoția puternică, tehnica muzicală pe care o are un copil de 14 ani. Curățenia momentului ei, într-o lume în care toți au tendința să epateze, să arate mult. Ea a fost foarte simplă, desculță, sinceră, curat tot momentul și a cântat impecabil”, a spus artista.