Video Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu. „Este absolut senzațional”

Gendai Kuwata, un artist autodidact care combină dansul de tip animation cu spectacole impresionante de lumini laser, a fost trimis direct în semifinala Românii au Talent, după ce a reușit să îi impresioneze pe jurați, obținând astfel un Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu.

Gendai Kuwata spune că nu a moștenit talentul de la cineva anume, ci l-a dezvoltat singur, însă a învățat foarte mult prin comunicare și colaborare cu prietenii săi. ​Este complet autodidact și îl admiră pe regizorul Spike Jonze pentru creativitatea și talentul său în a spune povești, potrivit ProTV.

Reacția juriului

În ediția de vineri, 6 martie 2026, Gendai a reușit să obțină un loc în semifinala Românii au talent. Andi Moisescu s-a declarat complet cucerit de dansul japonezului. Nu a stat mult pe gânduri și a apăsat butonul Golden Buzz.

„Ce moment frumos! Ce spectaculos! Deci tu vrei să ne spui că tot ce ne-ai arătat tu azi este rodul muncii tale, dar ce ai învățat tu de unul singur? Vreau să spun că m-au fermecat niște lucruri. În primul rând că sunt pasionat deopotrivă și de dans și de tehnologie și mi se pare că atunci când cineva reușește să combine aceste două domenii care teoretic nu au nicio legătură, mi se pare că este absolut senzațional. (…)

Iar ce am văzut aici…Părea că am intrat într-o altă dimensiune. Omule, ești extraordinar și ca dansator, iar momentul tău este absolut senzațional! Sunt cucerit de ceea ce am văzut. Te vei întoarce în România pentru semifinală!”, a spus Andi Moisescu înainte să apare Golden Buzz-ul.

Cine este Gendai Kuwata

Tânărul, originar din Tokyo, a urcat de nenumărate ori pe scenă și a avut apariții televizate în diverse contexte (inclusiv America’s Got Talent, Spain’s Got Talent, France’s Got Talent și Asia’s Got Talent).

Nu știe dacă va câștiga acest show, însă crede cu tărie că ceea ce prezintă pe scenă este o adevărată operă de artă.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost în anul 2013, când a urcat pe scena „Apollo Theater” din New York. Această experiență i-a oferit o înțelegere profundă a performanței internaționale și a valorii recunoașterii globale.

Au existat și momente dificile, precum spectacolul susținut în Armenia, unde s-au ivit multe probleme. A înțeles cât de important este să preia inițiativa și să verifice personal fiecare detaliu atunci când lucrează în străinătate.

Cel mai mare regret al său este că nu a încercat mai multe lucruri mai devreme în viață, cum ar fi pianul sau arhitectura. Dacă ar câștiga Românii au talent, și-ar dori să creeze un spectacol cu lasere în natură, într-o pădure sau sub cerul înstelat.

Are și alte pasiuni creative, precum gătitul, realizarea de muzică și construirea de obiecte (inclusive LEGO). Visul său cel mare este să creeze cel mai mare spectacol din lume și să transforme divertismentul într-un subiect la fel de discutat și apreciat precum sportul.